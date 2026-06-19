Marcel Aubour livre ses souvenirs de la Coupe du monde 1966 : vie nocturne, pastis et confusion tactique

L'ancien gardien de l'équipe de France Marcel Aubour se souvient de la Coupe du monde 1966 en Angleterre. Il raconte les sorties en boîte de nuit des joueurs en pleine compétition, les emprunts à la FFF pour payer les notes, et les consignes d'entraîneur incomprises. Il évoque la mission de Robert Herbin pour ramener des glaçons afin de boire des pastis dans sa chambre, et les difficultés tactiques qui ont conduit à l'élimination au premier tour. Une plongée dans le football des années 1960, entre camaraderie, amateurisme et anecdotes.

Marcel Aubour , gardien des Bleus lors de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, livre des souvenirs sans fard sur cette époque où le football français vivait une transition.

Il raconte la camaraderie mais aussi les excès, les sorties nocturnes en pleine compétition, et l'absence de règles strictes. L'équipe de France de 1966, bien que talentueuse, n'a pas réussi à dépasser le premier tour. Aubour explique que les joueurs ne comprenaient souvent pas les consignes tactiques des entraîneurs, oscillant entre des schémas défensifs comme le béton et des lignes de jeu plus avancées, sans jamais être vraiment clairs.

Il évoque avec humour la mission qu'il donnait à Robert Herbin, alors joueur, qui était chargé d'aller récupérer des glaçons auprès du kiné pour leur pastis quotidien dans sa chambre, une petite rébellion collective qui illustre l'ambiance détendue du groupe. Un autre joueur, Nestor Combin, bien que non sélectionné pour les matchs, habitait le hall de l'hôtel londonien en costume chaque soir, sortant en ville, avant de couper les ponts avec la sélection.

Sur le plan financier, la situation était précaire : les joueurs devaient souvent emprunter de l'argent à la Fédération Française de Football, Aubour se souvenant d'avoir reçu une note finale supérieure de 1 500 francs à ses indemnités. La solidarité existait, comme entre Artelesa, Djorkaeff, Bosquier, Herbin et lui, mais les résultats sportifs ont été décevants, surtout après une préparation chaotique à Peebles en Écosse, où le groupe manquait de récupération.

Face aux Anglais à Wembley, la délégation française avait observé un protocole inhabituel : les deux vestiaires se faisait face, et les Français étaient sortis dans l'ordre protocolaire derrière leur capitaine Artelesa, face à Bobby Moore et Gordon Banks, alors que Nobby Stiles se tenait en retrait. Aubour se souvient également de la blessure de Herbin, resté sur le terrain alors que les remplacements n'étaient pas autorisés, forçant l'équipe à finir à neuf.

Il confie sa nostalgie d'une époque où la vie collective primait, lui qui venait d'une grande fratrie de sept sœurs, et garde des liens d'amitié avec d'anciens coéquipiers depuis soixante ans. Si l'effectif comptait des joueurs rugueux, comme en témoigne la réputation des matchs à Nîmes, il se refuse à désigner le plus fort de cette génération, par respect pour des coéquipiers décédés.

Finalement, il estime que l'échec du premier tour tient à une incompréhension générale des schémas tactiques, entre le béton prôné par Lucien Jasseron et la ligne exigée par Robert Domergue, une confusion qui n'a pas permis d'exploiter le potentiel de l'équipe





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