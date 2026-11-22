L'écrivain Marc Saada, fort de 35 ouvrages, offre aux jeunes lecteurs un nouveau récit africain. Découvrez son prochain projet en Antarctique et ses collaborations artistiques.

Marc Saada, auteur résidant à Lamballe, consolide son identité d'écrivain prolifique avec près de 35 titres à son actif. Depuis plus de vingt ans, il publie régulièrement des livres destinés principalement aux jeunes lecteurs, visant à raconter, faire rêver et ouvrir les horizons de son public cible. Son œuvre variée comprend certains ouvrages épuisés, témoignant d'une demande soutenue pour ses histoires captivantes.

Un voyage Initiatique en Afrique avec Bakari

Le dernier récit en date se déroule en Afrique, suivant les pas de Bakari, un jeune garçon qui découvre un caméléon blessé lors d'une expédition en forêt. Bakari décide de l'emmener avec lui, initiant ainsi une aventure pleine de surprises et d'humour. Le narrateur, Bakari devenu adulte, relate ces événements avec une perspective temporelle riche, offrant au lecteur un véritable voyage à travers le temps et l'espace.

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L'ouvrage est illustré par Claudie Marin, qui mêle texte et images pour retranscrire fidèlement l'atmosphère africaine. Ce format hybride, à la croisée du roman et de la bande dessinée, révèle une collaboration fructueuse entre l'auteur et l'illustratrice. Ils envisagent d'ailleurs de renouveler cette synergie créative pour des projets futurs, assurant la continuité de cette esthétique visuelle distinctive.

Antarctique et Biodiversité avec Mona et Kibo

Une nouvelle publication est prévue pour août ou septembre 2027, marquant un tournant géographique vers l'Antarctique. L'histoire suivra Mona, une baleine bleue, et son baleineau Kibo dans une aventure conçue pour sensibiliser à la biodiversité marine. Marc Saada s'est documenté avec rigueur sur les mammifères marins pour garantir l'exactitude des informations fournies.

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Cette documentation scientifique implique une collaboration étroite avec le Gremm, basé à Tadoussac au Québec. L'auteur cherche à mêler aventure et pédagogie, apportant des données précises sur les écosystèmes polaires. Ce projet s'adresse à un public adolescent et adulte, élargissant ainsi sa portée éducative au-delà de sa clientèle jeunesse habituelle.

Expérimentation Artistique avec Marie Michel Côme

Marc Saada a également réalisé un ouvrage singulier en réponse à la demande de l'artiste peintre Marie Michel Côme, basée à Lamballe. Cette dernière lui a proposé d'accompagner 45 collages avec des textes originaux. Après réflexion et avec le soutien de son épouse, l'auteur s'est lancé dans cette collaboration interdisciplinaire unique, créant un dialogue visuel et littéraire.

L'ouvrage ne suit aucun thème narratif linéaire ; chaque page présente un collage et un texte en vis-à-vis. Le lecteur est libre d'explorer ces associations selon son envie, offrant une expérience esthétique et littéraire à la fois introspective et ouverte. Ce livre marque une incursion remarquable dans l'art contemporain, recevant des retours positifs pour son approche novatrice et non conventionnelle.

Disponibilités et Prochains Événements

Les livres de Marc Saada sont disponibles à la boutique de créateurs Glaz, située au 30, rue du Val à Lamballe. Les lecteurs intéressés peuvent également retrouver l'auteur au salon bio et créateurs les 21 et 22 novembre au Skope de Lannion. Ces événements permettent une rencontre directe avec l'écrivain et une découverte physique de ses publications.