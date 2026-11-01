Marc Fesneau appelle à une primaire pour désigner un candidat MoDem à la présidentielle. Il critique la saturation du centre et plaide pour un projet alternatif.

Marc Fesneau, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, estime ne pas voir d'autre solution que l'organisation d'une primaire pour permettre l'émergence d'un candidat crédible lors de la prochaine élection présidentielle. Dans un entretien publié, l'ancien ministre de l'Agriculture exprime son scepticisme face aux figures actuelles comme Édouard Philippe et Gabriel Attal, jugées insuffisantes pour incarner un renouveau politique suffisant pour le pays.

Critique de la saturation du centre politique

L'analyse de Marc Fesneau porte sur l'état actuel du paysage politique français, qu'il décrit comme profondément déséquilibré. Il observe que les intentions de vote se cristallisent autour de leaders précis, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, car ces derniers expriment clairement une vision, quelles que soient les divergences qu'elle peut susciter. Cette clarté contraste fortement avec la situation observée dans l'espace politique central, qui semble actuellement saturé.

Also read «Nous sommes bons derniers» : le classement humiliant de la France qui alarme l’économiste Marc Touati

Le président du groupe MoDem souligne que la scène centrale est dominée par des calculs stratégiques et des arrière-pensées plutôt que par une ambition programmatique réelle. Les candidats potentiels de cette majorité présidentielle sont décrits comme obsédés par la question de savoir qui dépassera l'autre en termes de popularité ou d'influence, oubliant ainsi complètement de s'adresser directement aux citoyens français pour comprendre leurs aspirations.

Il note un sentiment d'impuissance publique généralisée qui s'installe dans la population. Cette impuissance contribue directement au résultat inquiétant que l'on constate aujourd'hui dans les sondages et lors des urnes. Dans un débat politique polarisé entre les deux extrêmes, les démocrates et les républicains, qui représentent traditionnellement le centre, n'existent presque plus ou n'émettent plus suffisamment pour influencer le cours de l'histoire politique.

Advertisement

Appel à un sursaut et une coalition

Marc Fesneau plaide donc pour un sursaut collectif et politique urgent. Il estime qu'il est crucial de trouver la personne capable de déterminer les contours d'une coalition politique solide pour les deux tours de la présidentielle et les élections législatives qui suivront. Cette coalition ne doit pas se construire uniquement sur une logique de rejet contre Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, mais doit surtout viser à porter un projet alternatif fondé sur l'espérance.

Ce candidat idéal doit incarner une vision claire qui réponde aux grands enjeux contemporains de la société française. Il doit avoir la capacité de trouver les mots justes pour la réconciliation nationale, loin de la haine et de la division qui caractérisent souvent les campagnes récentes. Il doit également affirmer avec fierté ce que nous pouvons accomplir tous ensemble, redonnant ainsi confiance dans la capacité d'action collective au sein de la République.

Vision de la République et alternatives

L'ancien ministre rappelle une valeur fondamentale : dans la République, il est possible de s'affronter sans être condamnés à se détester à ce point. Cette observation met en lumière la toxicité actuelle du débat public. Bien que certains aient sans doute la capacité intellectuelle et politique de remplir ce rôle de rassemblement, ils ne l'expriment pas aujourd'hui dans le débat public.

À la place de cette vision unificatrice, Marc Fesneau constate avec regret que nous n'avons droit qu'à une litanie de mesures ponctuelles, dénuées d'une cohérence globale. Cette absence de grand projet alternatif laisse le champ libre à la polarisation et à la frustration des électeurs qui cherchent des réponses Structurelles et durables aux défis de leur quotidien.

Advertisement

Priorité à l'émergence d'une nouvelle figure

Face à cette impasse, la primaire apparaît comme la seule voie légitime pour faire émerger un candidat qui puisse réellement incarner l'espoir d'un changement. Cette procédure permettrait de sélectionner une figure capable de dépasser les clivages internes et de proposer une offre politique distincte. Sans cette démarche, le centre risque de rester fragmenté et inefficace, incapable de contrer la montée des extrêmes.

La réflexion de Marc Fesneau rejoint celle d'autres acteurs majeurs du pays, comme François-Xavier Selleret de l'Agirc-Arrco sur les retraites, ou Armel Le Cléac'h sur la Route du Rhum, montrant que la quête de sens et de cohérence traverse tous les secteurs. Pour le MoDem, l'heure est à la mobilisation et à la clarté, afin de ne pas laisser le champ politique aux seules forces de rupture ou de radicalisation.

En somme, l'appel lancé par le président du groupe MoDem est un cri de ralliement pour une classe politique capable de se renouveler. Il invite ses confrères et les citoyens à ne pas accepter la situation actuelle comme une fatalité. La priorité reste la désignation d'un leader fort, issu d'un processus démocratique interne, qui puisse offrir une alternative crédible et porteuse d'avenir pour la France.