Marc Fesneau au centre de l'Agora du MoDem 13 le 7 novembre 2026

L'ancien ministre Marc Fesneau participera à l'Agora du Mouvement démocrate des Bouches-du-Rhône ce 7 novembre 2026 à Éguilles pour discuter de l'actualité.

L'ancien ministre de l'Agriculture Marc Fesneau est attendu ce samedi 7 novembre 2026 à Éguilles pour animer une rencontre politique majeure. Le Mouvement démocrate des Bouches-du-Rhône organise en effet son événement annuel, l'Agora, dans cette commune des Bouches-du-Rhône. Cette occasion permettra aux militants et sympathisants locaux d'interagir directement avec la personnalité politique incontournable.

Rencontre avec Marc Fesneau à Éguilles

Cet échange se déroulera ce samedi 7 novembre 2026, entre 11 heures et 14 heures. Marc Fesneau, actuel président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, y représentera le mouvement à l'échelle départementale. L'objectif est de permettre aux adhérents, aux sympathisants et aux élus locaux de débattre en direct. Ils pourront ainsi explorer les enjeux nationaux et les problématiques spécifiques au territoire provençal.

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François Bayrou et le procès en appel

Cette journée de débat constituera également un moment privilégié pour aborder les dossiers judiciaires sensibles en cours. Le contexte politique inclut notamment les developments autour du procès en appel concernant le Mouvement démocrate. Les membres du parti s'attendent à ce que des réponses précises soient apportées sur la suite donnée à cette procédure judiciaire majeure. François Bayrou, figure centrale du parti, devrait être fixé sur le calendrier exact des audiences pour le 17 décembre prochain.

Stratégie et élections législatives futures

Les discussions porteront également sur les orientations stratégiques du parti en vue des échéances électorales à venir. Le retrait de la candidature de Mohamed Laqhila dans la onzième circonscription des Bouches-du-Rhône a marqué les esprits. Cet électeur moDem, arrivé troisième lors des dernières élections législatives, a effectivement décidé de ne pas se représenter. Cette décision ouvre un débat interne sur la consolidation des forces politiques dans la région PACA pour les prochains scrutins nationaux.

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Enjeux territoriaux et rôle de l'Assemblée

Marc Fesneau profitera de cette tribune pour rappeler le rôle de sa fonction au sein de l'Assemblée nationale. En tant que président du groupe MoDem, il porte la voix de son mouvement face au gouvernement et aux autres formations parlementaires. L'ancien ministre de l'Agriculture, qui a exercé ses fonctions entre 2022 et 2024, entend défendre les positions du parti sur les questions agricoles et rurales. Ces sujets restent fondamentaux pour les territoires comme Éguilles, au cœur d'un département agricole par excellence.

Impact local et mobilisation des militants

La présence de Marc Fesneau vise à renforcer les liens entre le mouvement national et les bases départementales des Bouches-du-Rhône. Cette interaction directe permet de mesurer l'adhésion populaire aux orientations politiques définies par François Bayrou et ses proches collaborateurs. L'événement offre une plateforme unique pour recueillir les doléances des citoyens locaux. Il s'agit également d'un moment de consolidation pour les acteurs de la vie locale qui soutiennent le Mouvement démocrate dans leur département.