Marathon Nice-Cannes : Fermetures et impacts sur le trafic le 8 novembre 2026

Le marathon Nice-Cannes du 8 novembre 2026 perturbe la circulation. Découvrez les rues fermées, les déviations de bus et les horaires de fermeture à Nice pour les automobilistes et piétons.

La dix-huitième édition du marathon Nice-Cannes se tiendra ce dimanche 8 novembre 2026 sur la Côte d'Azur. Environ 25 000 coureurs prendront le départ à 8 heures, face au théâtre de Verdure sur la promenade des Anglais, pour parcourir les 42,195 kilomètres reliant les deux villes. Cette manifestation sportive emblématique entraîne des perturbations majeures du trafic dans le centre-ville de Nice.

Itinéraire et restrictions de circulation routière

Les autorités locales ont instauré de nombreuses interdictions de circulation pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. La chaussée nord de la promenade des Anglais sera fermée de l'avenue Max Gallo au boulevard Gambetta, ainsi que l'ensemble des voies y débouchant entre l'avenue de Verdun et le boulevard Gambetta. Les riverains bénéficient d'une dérogation pour circuler en double sens sur ces voies perpendiculaires. Tous les axes centraux entrant et sortant de la promenade des Anglais entre l'avenue Max Gallo et la rue Honoré Sauvan seront également interdits à la circulation.

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Le boulevard Jean Jaurès subira des fermetures entre la place Masséna et la descente Auguste Escoffier. Le quai Rauba Capeu restera inaccessible, sauf pour les véhicules quittant la rue des Ponchettes en direction du port et des hôtels La Pérouse et Suisse. La chaussée sud de la promenade Corniglion Molinier et de la promenade des Anglais sera fermée entre l'avenue des Grenouillères et la rue Honoré Sauvan. Les axes centraux reliant ces zones seront également bloqués pour les véhicules.

D'autres axes majeurs de Nice seront touchés par ces restrictions. L'avenue Felix Faure sera fermée de la rue Alberti à la place Masséna. L'avenue de Suède sera inaccessible entre l'avenue de Verdun et la rue Gustave V. La rue Alexandre Mari et la place Masséna entre la rue Desboutin et la rue de l'Hôtel de Ville feront partie des zones interdites. Les chaussées nord et sud de la promenade des Anglais, ainsi que la promenade Corniglion Molinier, seront fermées de l'avenue des Grenouillères jusqu'à la limite de la commune.

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Horaire des fermetures et accès à l'aéroport

Les restrictions de circulation sont applicables du dimanche 8 novembre 2026 à 4 heures jusqu'à 13 heures, selon le calendrier de démontage. La chaussée nord de la promenade des Anglais sera aussi fermée entre le boulevard Gambetta et l'avenue des Grenouillères. Les voies y débouchant entre le boulevard Gambetta et l'avenue des Grenouillères seront également interdites, avec une exception pour les riverains circulant en double sens. L'avenue des Grenouillères sera entièrement fermée entre le boulevard René Cassin et les chaussées nord et sud de la promenade des Anglais.

L'accès et la sortie du rond-point du Voyageur, donnant sur la promenade Corniglion Molinier, seront suspendus. Le pont Napoléon III, sur ses chaussées sud et nord, sera fermé jusqu'à la limite de la commune de Nice. La bretelle d'accès au boulevard du Mercantour par la chaussée sud de la promenade Corniglion Molinier sera interdite, tout comme la bretelle du boulevard du Mercantour donnant sur les chaussées sud et nord. Pour se rendre à l'aéroport Nice Côte d'Azur, il est fortement conseillé d'anticiper ses déplacements et de privilégier la sortie numéro 51 de l'autoroute A8.

Adaptations du réseau de transports en commun

Le réseau de bus local s'adapte à l'événement pour maintenir une certaine mobilité. Les lignes 8 plus, 12 plus et 98 subiront des modifications d'horaires, d'itinéraires, de terminus et de desserte d'arrêts jusqu'à 13 heures. La ligne 8+, au départ de l'hôpital Pasteur, sera adaptée après avoir desservi l'arrêt Tête Carrée. Elle empruntera les rues Tonduti de l'Escarène, Hôtel des Postes, Liberté, Buffa et le boulevard Gambetta, avant de reprendre son itinéraire normal à l'arrêt Alsace-Lorraine.

Certaines arrêts ne seront plus desservis par la ligne 8+ durant cette période. Il s'agit du Lycée Masséna, Masséna, Jardin d'Arménie, Congrès / Promenade, Gambetta / Promenade et Gambetta / France. En compensation, des arrêts supplémentaires seront desservis, notamment Trésorerie (pour la ligne 38), Wilson, Jean Médecin / Hôtel des Postes, Grimaldi (pour la ligne 99), Rivoli (pour la ligne 99) et Gambetta / Buffa (pour la ligne 99). Cette adaptation vise à minimiser l'impact sur les usagers tout en permettant le succès de la course.

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Une autre ligne subira des modifications significatives après avoir desservi l'arrêt Deux Avenues. Elle empruntera l'avenue Cyrille Besset ainsi que les boulevards Auguste Raynaud et Joseph Garnier. Ces ajustements de tracé sont essentiels pour contourner les zones de compétition et assurer la sécurité des participants et des usagers de la route. Les conducteurs et les piétons doivent consulter les panneaux indicateurs en temps réel pour trouver les itinéraires alternatifs efficaces. La coordination entre les organisateurs du marathon et les services de transport reste une priorité pour fluidifier le trafic autour des zones sensibles.