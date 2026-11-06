Marathon de New York : Lauren Spiezia, survivante du cancer, court seins nus

Lauren Spiezia, guérie d'un cancer du sein stade 2, a couru le marathon de New York seins nus pour sensibiliser le public et recueillir des fonds pour la recherche.

Lauren Spiezia, une résidente de New York de 33 ans, a marqué les esprits lors du Marathon de New York en franchissant la ligne d'arrivée seins nus. Cette décision audacieuse vise à sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer du sein et à soutenir les personnes touchées par cette maladie.

Diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 2 en 2024, Lauren Spiezia a traversé une épreuve médicale majeure. Son parcours de guérison a été long et complexe, nécessitant seize cycles de chimiothérapie et six sessions d'immunothérapie pour lutter contre la progression de la tumeur.

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Détails médicaux et interventions chirurgicales

Le diagnostic initial a été retardé car deux médecins ont initialement écarté l'hypothèse du cancer, jugeant la jeune mère de famille trop jeune pour développer cette pathologie. Une fois confirmé, le traitement a exigé une mastectomie bilatérale pour retirer le tissu mammaire des deux seins, suivie d'une chirurgie reconstructive pour restaurer l'aspect physique.

En raison d'une mutation génétique liée à son cancer, Lauren Spiezia a également dû subir l'ablation de ses trompes de Fallope. Ces interventions chirurgicales et les traitements lourds ont laissé des cicatrices visibles sur son corps, ce qui a initié une période difficile d'acceptation de soi pour l'athlète amateur.

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Motivation et impact communautaire

La décision de courir seins nus est née d'un désir de transformer ses cicatrices en symboles de force plutôt qu'en sources de complexité. Lauren Spiezia a expliqué vouloir donner aux hommes et aux femmes le courage de persévérer et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat contre la maladie.

Son club de course a apporté un soutien logistique et moral considérable à cette initiative. Grâce à ses efforts et à ceux de ses supporters, la collectivité a réussi à récolter la somme de 50 000 dollars destinés spécifiquement à la recherche sur le cancer du sein, démontrant l'efficacité de cette mobilisation citoyenne.

Réactions du public et projets futurs

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été mitigées. Si de nombreux survivants et supporters ont qualifié l'acte d'inspirant et nécessaire, d'autres ont jugé la démarche inappropriée pour un événement familial, estimant que ce n'était pas le lieu pour une telle visibilité.

Malgré ces critiques, Lauren Spiezia n'a pas hésité à lancer sa propre marque de soins de la peau non toxiques, nommée LakLak Beauty. Ce projet entrepreneurial est directement issu de sa difficulté à trouver des produits sûrs adaptés pendant sa chimiothérapie, visant à aider d'autres patients dans des situations similaires.