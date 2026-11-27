Le Marathon de La Rochelle 2026 célébrera sa 35e édition le 29 novembre. Découvrez pourquoi Patrice Chaban et Nicolas Goudeau restent fidèles à l'épreuve depuis 1991.

La 35e édition du Marathon de La Rochelle Serge-Vigot se tiendra ce dimanche 29 novembre 2026, marquant une nouvelle étape pour cette épreuve emblématique. Parmi les milliers de participants, deux coureurs illustrent parfaitement l'attachement historique des fidèles à cette compétition annuelle. Patrice Chaban et Nicolas Goudeau sont les deux derniers hommes ayant participé à toutes les éditions depuis la création de l'épreuve en 1991.

Une tradition personnelle ancrée depuis 1991

Patrice Chaban, 62 ans et originaire de Charente, ainsi que Nicolas Goudeau, 58 ans, venu des Deux-Sèvres, constituent une institution vivante du marathon rochelais. Pour le professeur de mathématiques Charentais, réserver son hôtel à une centaine mètres du départ représente un rituel incontournable. Il définit sa participation comme une véritable tradition, ancrée profondément dans son quotidien depuis plus de trois décennies. Nicolas Goudeau partage ce sentiment de devoir envers une course qui est sa préférée, la qualifiant de sa course de cœur après celle de Niort.

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La fidélité de ces athlètes repose sur une admiration sincère pour l'organisation et les spécificités du tracé. Nicolas Goudeau estime qu'il n'existe pas de meilleure épreuve de marathon en termes de récompenses offertes aux participants. Il souligne également l'originalité de proposer deux départs distincts, un format qui distingue cette manifestation sportive des autres compétitions nationales. Cette approche unique renforce l'expérience collective et individuelle des coureurs qui s'y aventurent chaque année.

Évolution du tracé et performance chronométrique

Pour cette 35e édition, l'organisation a apporté des corrections stratégiques au tracé, notamment sur sa partie finale. Ces ajustements visent à densifier la concurrence et à favoriser l'émergence de temps excellents. Les organisateurs espèrent voir des athlètes dépasser le cap des deux heures dix minutes, voire mieux, grâce à un parcours optimisé pour la vitesse. Cette recherche d'excellence se combine à une volonté de maintenir un niveau de satisfaction élevé pour tous les participants.

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L'attractivité de l'épreuve est aussi liée à son évolution constante dans le temps. Dominique Rougé, président de l'association organisatrice, rappelle régulièrement que Marathon de La Rochelle figure parmi les plus grosses courses nationales. Cette reconnaissance institutionnelle attire des coureurs de haut niveau tout en conservant une dimension accessible et populaire. Le retour de la lauréate féminine sur le podium pour cette édition 2026 confirme la qualité sportive maintenue au fil des ans.

Témoignages et anecdotes historiques des vétérans

Les souvenirs partagés par ces deux athlètes historiques offrent un aperçu unique de l'histoire de la course. Patrice Chaban raconte avec humour une mésaventure survenue dans les années 1990. Après la fête de la pasta organisée au Parc des expositions, il découvrit que les quatre pneus de sa Peugeot 205 avaient disparu, laissant la voiture reposer sur des parpaings. L'organisation de l'époque lui avait d'ailleurs apporté son aide pour dépanner, créant un lien durable de confiance.

Nicolas Goudeau se souvient en revanche d'une édition 1993 particulièrement rude sur le plan climatique. Il décrit un froid intense avec des cristaux de glace s'accumulant dans les gobelets lors des ravitaillements. Ces souvenirs témoignent de la résilience nécessaire pour courir dans les conditions parfois difficiles de la côte charentaise. L'évolution des infrastructures, comme le passage de la remise des dossards au Tivoli à l'hôtel puis à l'espace Encan, montre aussi la modernisation progressive de l'événement.

Engagement personnel et avenir de l'épreuve

Malgré les défis physiques, la détermination de ces coureurs reste intacte. Patrice Chaban a survécu à un accident cardiaque il y a cinq ans et a subi une opération du genou courant 2024. Il compte actuellement sur 70 marathons courus, dont la moitié à La Rochelle. Son objectif est de finir dans les quatre heures trente, tant qu'il en aura la capacité. Il recommande d'ailleurs cette épreuve comme premier marathon pour sa convivialité et ses boucles multiples qui permettent aux spectateurs de voir passer les coureurs à plusieurs reprises.

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Le plaisir de la course reste la motivation première pour Nicolas Goudeau, qui n'a pas compté précisément ses cent marathons. Après son 36e semi-marathon de Niort terminé en une heure quarante-cinq minutes le 18 octobre, il se prépare à profiter pleinement de son escapade rochelaise. Il note une évolution positive constante de l'épreuve et apprécie une inscription qui reste abordable. La météo joue aussi un rôle dans la réputation de l'épreuve, avec souvent un soleil éclatant le jour de la course après une pluie la veille.