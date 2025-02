Maraîcher condamné pour agressions sexuelles sur mineurs accueillis dans sa ferme

Un homme de 76 ans, exploitant agricole dans le Pays Basque, a été condamné en France à deux ans de prison ferme pour des agressions sexuelles commises sur des adolescents placés chez lui entre 2014 et 2020.

Sur son exploitation agricole, à Arraute-Charritte (Pyrénées-Atlantiques), le maraîcher accueillait depuis 2012 des jeunes en difficulté, aux parcours de vie chaotiques, placés par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ou la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour des séjours dits 'de rupture'. Cinq victimes, des jeunes garçons mineurs, âgés de 13 à 15 ans au moment des faits, dénonçaient des agressions sexuelles, à savoir des masturbations contraintes, des caresses appuyées ou des 'massages du dos'. Des 'dénonciations mensongères', s'est défendu à la barre le prévenu, faites par 'intérêt pécuniaire'. En juillet 2016, un premier signalement d'un adolescent avait mené à l'ouverture d'une enquête de gendarmerie. En décembre, une deuxième plainte d'un autre jeune était classée sans suite. Aucun rapprochement n'est alors fait entre les deux affaires et l'homme continue d'accueillir des adolescents dans sa ferme jusqu'à son placement en garde à vue, en 2020. Près de 150 jeunes ont été placés dans cette exploitation maraîchère, dont la plupart ont été retrouvés et entendus par les services d'enquête. Leurs auditions ont fait émerger trois autres victimes. 'La difficulté autour de la crédibilité de la parole de l'enfant, les doutes mis en avant par les services d'enquête et les parquets, ont fait qu'une affaire dénoncée en 2016 est jugée en 2025', a concédé mardi le procureur, espérant que 'la peine leur dira la reconnaissance judiciaire de la gravité des faits'. L'homme a été condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis, avec obligation de soins et interdiction de toute activité en lien avec des mineurs. Le prévenu, qui a déjà passé plus de deux ans en détention provisoire, n'ira pas en prison. L'avocat du septuagénaire, Me Sébastien Binet, avait fustigé 'l'emballement judiciaire' autour de ce dossier et pointé 'les contradictions' des propos des adolescents, voire les 'stratagèmes montés' par ces jeunes, avant de plaider la relaxe





