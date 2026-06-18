L'éternelle passion de la vie de Maria, gagnante du concours Coca‑Cola, se voit barrée à 2026

Depuis 1998, María del Jesús Pinargote, une habitante de la province de Manabí en Équateur, a transformé son quotidien grâce à un concours exceptionnel organisé par Coca‑Cola .

En échange d'une capsule de bouteille en verre, chaque participant recevait un coupon donnant accès à un verre gratuit; l'acquéreur de six verres avait alors la possibilité de remporter un voyage gratuit à la Coupe du monde. Une petite civie pourtant, María avait fini par écrire son nom dans l'histoire en remportant l'un des rares certificats offrant un billet gratuit et un accompagnement à vie pour tous les Mondiaux organisés par la FIFA.

Ce qui semblait être un simple coup de cœur de marque s'est avéré être une invitation prestigieuse qui a accompagné l'éternelle passion des fans de football. Le premier de cette aventure s'est déroulé en 1998, lorsque la France accueillit les premiers matchs après l'ouverture de l'Arènes. L'occasion fut de découvrir le terrain de Lyon, de goûter la montée d'adrénaline qui anime les supporters latino‑américains, et de se forger un souvenir jusqu'au dimanche de son prochain voyage.

Le concours l'a ensuite propulsée au Japon‑Corée en 2002, où la boule vive s'est mêlée à des coûts culturels d'humanité; en 2006 à l'Allemagne, en 2010 en Afrique du Sud, en 2014 au Brésil, en 2018 à Moscou, et enfin en 2022 au Qatar. Entre chaque voyage, elle l'avait accompagnée, de son regard à son rire, avec une cousine ou la belle‑sœur de son mari, et la danse des drapeaux reflétait ses sacrifices d'une femme veuve à la retraite, veillant à ce que sa bienveillante énergie ne s'éteigne jamais.

En 2025, alors qu'elle approchait des sept décennies, de nouveaux obstacles se sont mis en travers de son itinéraire. Une série de problèmes de santé, dont une arthrose du genou et des complications cardiaques, l'ont forçée à déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026. Même si elle possédait le brevet de voyage à vie, la décision médicale l'a menée à renoncer à une aventure que tout le monde, même le press club, avait imaginée.

La nouvelle a fait vibrer l'équatorienne, dont le cœur battait à l'unisson avec les tambours australiens et le clair de la torche mexicaine. Cette annulation entraîne une pluie de points de vue. Les supporters y voient la disparition d'une figure emblématique du sport équatorien, la perte d'une présence de vie pour les fans qui l'aidait à relier leurs traditions. Les proches de Maria, pendant de nombreuses années, pressentait que ce mariage d'émotions était inévitable.

Sa visite la plus récente à la France en 2022 a réaffirmé la certitude que la vie est fragile. Elle a laissé derrière elle un héritage de souvenirs, d'images de pieux écrans de stade, et aujourd'hui son absence est ressentie comme un cri qui repousse la première ligne d'une scène sportive. Les voix s'élèvent également vers l'avenir.

Alors que la sélection équatorienne attend la prochaine Coupe du monde en 2030, certains médiateurs suggèrent de mettre en place un plan de soutien pour les fans comme Maria, dont la santé sera reprise par le malade. La Kia motivâ a proposé de financer un trajet afin de se renouveler; la comode de la FIFA en question, au niveau du Comité international de l'Équipe nationale, a convenu d'un contrat de bien mise à jour.

En fin, toutes ces nuances élargissent les nuances d'une fécondité Show de foot qu'il merfit de guardian





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