La lauréate du Prix Nobel de la Paix 2025, María Corina Machado, appelle à une transition sans rancœur lors de son retour au Venezuela après dix mois d'exil.

María Corina Machado, cheffe de l'opposition vénézuélienne et lauréate du Prix Nobel de la Paix 2025, a prononcé un discours historique devant environ 3 000 étudiants à l'Université centrale du Venezuela (UCV) à Caracas. Ce rassemblement marque son premier événement de masse depuis son retour surprise dans le pays, après dix mois d'exil.

Une promesse de justice sans vengeance

La nobélisée a immédiatement défini la vision de son avenir politique en promettant une transition " sans rancœur " et une " justice sans vengeance ". Elle s'exprimait depuis l'Aula Magna, une salle célèbre décorée par le sculpteur Alexander Calder au sein de l'UCV, classée patrimoine mondial de l'humanité. Son équipe avait apposé la devise " Soyons libres ! Triomphons de la nuit " en arrière-plan.

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Elle a défini cet objectif comme une " transition qui cherche la rencontre tant désirée entre les Vénézuéliens ". L'opposante a insisté sur la nécessité de la vérité sans rancœur, visant à réconcilier une nation profondément divisée après des années de conflit politique et social intense.

Refondation de l'État et rôle militaire

Dans une déclaration majeure sur la structure de l'État, María Corina Machado a appelé à une " refondation historique " des institutions. Elle a critiqué l'idée d'un État providence qui, selon elle, est devenu un contrôle asphyxiant et a laissé les citoyens entre les mains de petits groupes de pouvoir.

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Elle prône un " État agile, transparent, proche, toujours disposé à rendre des comptes ". Ce modèle doit être véritablement fédéral, protégeant la société et recherchant la coopération la plus efficace entre le secteur public et le privé pour stimuler l'économie.

La question militaire a également été centrale dans son allocution. L'opposante a promis une armée professionnelle, responsable et dépolitisée. Elle a exhorté à former des soldats intègres qui portent leur uniforme avec honneur et qui soient une fierté pour leurs familles et la nation, rompant ainsi avec l'histoire de l'armée comme socle du pouvoir chaviste depuis 1999 sous Hugo Chavez et Nicolas Maduro.

Tensions avec Washington et Delcy Rodríguez

Le retour de María Corina Machado s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe. Onze mois après la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine, l'opposition fait monter la pression sur le pouvoir intérimaire dirigé par Delcy Rodríguez pour organiser des élections libres l'an prochain.

Elle entretient des relations complexes avec le président américain Donald Trump, qui a longtemps semblé vouloir l'empêcher de rentrer au pays. L'opposante avait été exclue des négociations soutenues par Washington sur la transition entre l'opposition et le pouvoir. Elle a toutefois confirmé que la relation avec les États-Unis reste stratégique et prioritaire.

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Impact géoéconomique et consultation nationale

La relation bilatérale devra être consolidée dans le cadre d'un accord large englobant la sécurité, le démantèlement des groupes criminels, l'énergie, l'exploitation minière, le commerce et la migration. Cet accord, signé entre Caracas et Washington, accorde aux États-Unis la gestion de 65 milliards de barils du sous-sol vénézuélien, soit 20 % du total des plus grandes réserves de la planète.

María Corina Machado a condamné le manque de transparence de cet accord tout en soulignant que la relation reposera sur les valeurs partagées entre deux peuples souverains. Elle a appelé ses partisans à une consultation nationale jeudi avec des assemblées de quartier, dont les conclusions seront intégrées à une plateforme numérique pour construire un consensus.