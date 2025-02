Mapi Leon réfute les accusations de contact sexuel sur Daniela Caracas

Après un derby disputé entre l'Espanyol Barcelone et le FC Barcelone, la défenseure espagnole Mapi Leon est accusée d'avoir touché de manière inappropriée l'entrejambe de sa collègue de l'Espanyol, Daniela Caracas, pendant la rencontre. L'Espanyol avait condamné le geste et mis ses services juridiques à la disposition de Caracas si elle décidait de porter plainte. Mapi Leon a publié un communiqué réfute les accusations, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une simple action de jeu et qu'elle n'aurait jamais l'intention de toucher les parties intimes d'une collègue.

L'Espanyol Barcelone avait condamné toute forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale. Après le derby de la cité catalane face au Barça, les Pericos avaient dénoncé le geste de l'internationale espagnole Mapi Leon sur leur joueuse Daniela Caracas . La Blaugrana est accusée d'avoir porté atteinte à l'intimité de son adversaire en lui touchant le sexe en plein match, dans le premier quart d’heure de jeu.

Sur l'extrait du match circulant sur les réseaux sociaux, on peut en effet voir la défenseure espagnole toucher l'entrejambe de son adversaire, en lui demandant très crûment, selon la retranscription des médias espagnols, si elle a un pénis. L'Espanyol Barcelone affirme avoir mis ses services juridiques à disposition de la joueuse colombienne si elle décide de porter plainte. Lundi soir, Mapi Leon est sortie du silence et a réfuté ces accusations. « A aucun moment je n’ai porté atteinte, ou n’ai eu l’intention de porter atteinte à l’intimité de ma collègue Daniela Caracas, écrit-elle dans un communiqué publié par le Barça. Sur les images, on peut voir qu’il s’agit d’une action au cours de laquelle elle me percute intentionnellement et moi je lui touche la jambe en lui disant 'qu’est-ce qu’il t’arrive'. » « Il n’y a aucune atteinte à une zone intime, encore moins l’intention de le faire, affirme-t-elle. C’est une simple action de jeu qui ne mérite pas une telle diffusion et une telle importance. A aucun moment ne me viendrait l’idée de toucher les parties intimes de mes collègues, cela est contre mes principes, je ne le ferai jamais. » La Barcelonaise assure se réserver « le droit d’engager des poursuites judiciaires contre quiconque tenterait de profiter de cette situation dans le jeu pour me nuire et continuer à me diffamer sur la base de preuves non fondées ».





