Mapi León se défend après une accusation de geste déplacé

La défenseure du FC Barcelone a publié un message sur les réseaux sociaux pour clarifier la situation et condamner la diffusion de fausses informations.

Depuis la controverse née lors du derby entre l' Espanyol et le FC Barcelone, Mapi León est sous le feu des critiques. Accusée d'un geste déplacé envers Daniela Caracas, la défenseure espagnole a choisi de s'exprimer pour la première fois afin de se défendre. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Mapi León a tenu à clarifier la situation : « Il s’agit d’un moment du match où elle me heurte intentionnellement et où je touche sa jambe en réaction à la bousculade.

À aucun moment je n’ai violé, ni n’ai eu l’intention de violer la vie privée de ma collègue Daniela Caracas. » Elle insiste sur le fait qu’il n’y a eu aucun contact avec une zone intime, et encore moins d’intention de le faire. « Je m’insiste, il s’agit d’un simple acte ludique du jeu qui ne mérite pas la diffusion ou l’importance que la nouvelle est en train d’acquérir. » Elle dénonce également la manière dont l’affaire a été relayée, évoquant une déformation des faits. Face aux répercussions de cette accusation, l’internationale espagnole envisage de porter plainte contre ceux qui diffusent ces allégations : « je me réserve le droit d’intenter une action en justice contre toute personne qui tenterait de profiter de ce jeu pour me nuire et continuer à me diffamer sur la base de preuves infondées. » Pendant ce temps, l’Espanyol maintient sa position face à cet incident. Le club n’a pas encore annoncé de nouvelles démarches officielles, mais la controverse continue d’animer les débats en Espagne.





