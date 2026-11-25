Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard exprime son manque de confiance envers la police, dénonçant un climat d'impunité. Il appelle à des réformes structurelles majeures de l'institution.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a provoqué une vive controverse le mardi 24 novembre lors d'une apparition sur BFMTV. Interrogé directement sur son opinion concernant les forces de l'ordre, il a assumé son manque de confiance à l'égard de la police nationale. Cette déclaration intervient dans un contexte où le débat sur le maintien de l'ordre et les interventions policières reste profondément polarisé au sein de l'opinion publique française.

Bompard dénonce un climat d'impunité institutionnel

Le député des Bouches-du-Rhône a explicitement répondu par la négative à la question de savoir s'il faisait confiance à la police. Il a précisé qu'il ne visait pas individuellement chaque policier, mais qu'il critiquait fermement l'organisation de l'institution. Selon lui, la structure actuelle vise à entretenir et garantir un climat d'impunité plutôt qu'à appliquer une politique de fermeté équitable. Cette position s'appuie sur ce qu'il qualifie de doctrine du maintien de l'ordre et de plusieurs affaires récentes jugées scandaleuses.

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Manuel Bompard a souligné que cette crise de confiance nécessite des changements profonds pour restaurer la légitimité des forces de l'ordre aux yeux des citoyens. Il estime que la population doit pouvoir retrouver foi dans ses protecteurs, mais que cela suppose une transformation radicale du fonctionnement interne. Son propos vise à attirer l'attention sur les failles systémiques qu'il perçoit au sein de l'appareil répressif français.

Appel à une réforme de l'inspection générale

Au cœur de ses propositions figure la réforme de l'Inspection générale de la police nationale, connue sous l'acronyme IGPN. Cet organisme est actuellement au centre des débats, notamment suite au début récent du mouvement lycéen. Manuel Bompard a martelé la nécessité de mettre en place une autorité de contrôle réellement indépendante. Il considère que l'actuel système d'auto-contrôle est insuffisant pour garantir la transparence et la responsabilité des agents.

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Cette demande d'indépendance renforce les appels déjà formulés par le député il y a plusieurs mois. Le 26 septembre 2024, lors d'une intervention sur RTL, il avait plaidé pour un rééquilibrage des moyens destinés à la lutte contre les réseaux de criminalité organisée. Il dénonçait alors le manque de visibilité des policiers de proximité au profit d'opérations ponctuelles et médiatisées, souvent filmées, qui ne répondraient pas aux besoins quotidiens de sécurité des habitants.

Polémique et réactions des syndicats policiers

Les déclarations de Manuel Bompard ont immédiatement suscité des réactions virulentes de la part des représentants syndicaux. Bruno Bartoccetti, secrétaire national d'Unité Zone Sud, a qualifié cette réflexion d'idéologique et manquant de recul. Il a fait valoir que les mêmes critiques ne sont pas adressées à la magistrature en cas de scandales de corruption, pointant ainsi une incohérence dans le traitement des institutions de l'État. Il invite à une analyse plus nuancée, en proposant de regarder la situation avec un regard moins partiel.

Malgré les critiques portées par La France insoumise, les données sociologiques indiquent que la population reste globalement fidèle aux forces de l'ordre. Une étude de l'Institut d'études politiques de Paris, publiée en janvier 2026, révèle que 73% des Français déclarent avoir confiance dans la police. Ce chiffre contraste fortement avec les 45% de confiance accordée à la Justice, selon la même enquête. Ce paradoxe met en lumière l'écart entre le discours politique militant et la réalité du sentiment public.

Le coordinateur de La France insoumise a également tenté de contextualiser sa position au sein de la coalition politique. Il a rappelé que le propre d'une coalition est d'accepter des divergences d'opinion, une remarque faite dans le cadre de discussions internes pour préparer l'après-électoral. Certains membres éloignés de la ligne officielle du parti se montrent prêts à se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon en vue de la présidentielle de 2027, montrant que les tensions stratégiques persistent au sein du mouvement.