Manuel Bompard défend la substitution des parrainages d'élus par une consultation citoyenne de 150 000 signatures et la reprise en main publique des autoroutes pour éviter 40 milliards de manque à gagner.

Manuel Bompard, coordinateur national de la France insoumise, s'est exprimé ce mardi 24 novembre dans l'émission Face à BFM. À cinq mois de l'élection présidentielle, le député des Bouches-du-Rhône a abordé les enjeux centraux du scrutin, notamment la réforme du système de parrainage et la politique de sécurité publique.

Bompard contredit Bayrou sur le report du vote

Le coordinateur de la France insoumise a fermement rejeté les propos tenus par François Bayrou concernant un éventuel second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. François Bayrou avait indiqué sur Franceinfo qu'il ne voterait ni pour l'un ni pour l'autre, qualifiant ce scénario de mortel pour le pays. Manuel Bompard a estimé que François Bayrou doit se ressaisir, soulignant qu'il est inadmissible de placer sur le même plan une force politique comme la France insoumise et le Rassemblement national. Il a décrit la vision de la société du RN comme profondément inégalitaire et dangereuse, refusant toute équivalence morale entre les deux formations politiques.

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Proposition de 150000 parrainages citoyens

Manuel Bompard a vivement critiqué la règle actuelle des cinq cents parrainages d'élus, la qualifiant d'absurde et injustifiée par les maires. Le député propose de remplacer ce mécanisme par 150 000 parrainages citoyens, une idée reprise de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin qui avait plaidé pour ce format dans un rapport publié en 2012. Manuel Bompard explique que les élus n'ont pas demandé à avoir cette mission de parrainer les candidats, ce qui peut parfois créer des fractures dans les petites communes lorsque l'équipe municipale doit soutenir un candidat spécifique. Malgré ces défis organisationnels, le coordinateur de la France insoumise affirme que son parti est sur la bonne voie pour recueillir les 500 parrainages nécessaires à la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

Reprise en main publique des concessions autoroutières

Sur le plan économique, Manuel Bompard a dénoncé la privatisation des autoroutes, citant un rapport sénatorial évoquant un manque à gagner de 40 milliards d'euros d'ici à 2030. Le député des Bouches-du-Rhône pointe du doigt l'augmentation des péages et une rentabilité de 12 à 13 pour cent, bien supérieure aux 7 pour cent initialement prévus. Il défend l'idée que la privatisation des autoroutes doit être remise en cause et que beaucoup de Français soutiendraient cette mesure, d'autant plus que les principales concessions, couvrant plus de 90 pour cent du réseau, doivent arriver à terme entre 2031 et 2036.

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Critiques sur la doctrine policière et l'impunité

Manuel Bompard a également dénoncé la doctrine actuelle de la police, en se référant à l'affaire des propos racistes d'un policier à Carcassonne et au cas de Michel Zecler, passé à tabac par trois policiers en novembre 2020. Le coordinateur de la France insoumise estime que l'institution policière, telle qu'elle est organisée, vise à entretenir un climat d'impunité plutôt qu'à garantir une politique de fermeté. Il a précisé qu'il ne dit pas que l'ensemble des policiers sont racistes ou violents, mais il affirme ne pas avoir confiance en l'institution actuelle. Manuel Bompard souhaite que des règles de déontologie strictes s'appliquent, avec une autorité de contrôle totalement indépendante, contrairement à l'IGPN qui siège parfois dans les mêmes locaux que les policiers mis en cause.

Défense des arrêts maladies auto-administrés

Enfin, Manuel Bompard a défendu la proposition de mettre en place des arrêts maladies auto-administrés, une mesure du programme de la France insoumise. Cette disposition permettrait aux personnes malades pour une courte durée, comme une grippe, de se déclarer en arrêt auprès de leur employeur sans devoir attendre un rendez-vous médical. Le député souligne que l'obligation de se rendre au travail alors que l'on est malade et contagieux expose les collègues à des risques sanitaires. Cette autorisation serait limitée dans le temps et fondée sur la confiance accordée aux Français, à l'image de ce qui existe déjà en Alsace-Moselle où il n'y a même pas de limite de jours imposée.