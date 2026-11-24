Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, exige l'arrêt des accords économiques entre l'UE et Israël comme condition pour stopper la guerre à Gaza. Analyse de sa position.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a exprimé une position ferme et claire concernant la crise à Gaza. Il affirme que l'obtention d'un cessez-le-feu est conditionnée par l'arrêt immédiat de l'accord économique existant entre l'Union européenne et Israël. Cette déclaration souligne une ligne de conduite stratégique distincte de celle adoptée par le gouvernement français actuel.

Exigences diplomatiques pour Gaza

La première condition posée par Manuel Bompard pour envisager une trêve dans la bande de Gaza réside dans la cessation des liens financiers. Il considère que la poursuite des accords économiques avec l'État d'Israël constitue un soutien indirect au conflit en cours. Pour lui, la pression économique est l'un des seuls leviers dont dispose l'Europe pour influencer les décisions militaires sur le terrain.

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Le coordinateur de La France insoumise insiste sur le fait que la solidarité internationale ne doit pas se limiter à des déclarations verbales. Il juge nécessaire de prendre des mesures concrètes, notamment commerciales, pour montrer une opposition réelle aux actions militaires israéliennes. Cette approche vise à forcer un changement de comportement des autorités israéliennes par la contrainte économique directe.

Principes de non-alignement européen

Manuel Bompard détaille les fondements de son programme international, qui repose sur un principe d'indépendance et de non-alignement. Selon sa vision, l'Union européenne ne doit pas suivre aveuglément les positions géopolitiques de ses alliés transatlantiques. Il appelle à une autonomie de décision européenne dans les dossiers de défense et de sécurité internationale pour éviter l'implication dans des conflits périphériques.

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Cette posture de non-alignement implique également une remise en question des partenariats stratégiques jugés contraires aux valeurs humanitaires. Manuel Bompard critique l'attitude du parti d'extrême droite allemand pour lequel il ne nourrit aucune confiance. Il estime que cette méfiance reflète une divergence fondamentale sur la manière de gérer les crises internationales et les droits humains.

Revue des politiques de défense nationales

Au-delà des conflits extérieurs, Manuel Bompard plaide pour une analyse rigoureuse des besoins en matière de politique de défense française. Il soutient qu'il faut déterminer quels sont nos besoins réels avant d'engager des ressources financières importantes. Cette approche pragmatique vise à éviter le gaspillage budgétaire et à recentrer la stratégie militaire sur la protection réelle du territoire national.

La question de la présence de soldats français en Ukraine reste un point de contention majeur selon le coordinateur. Il souhaite un débat à l'Assemblée nationale pour discuter de la réalité de cette présence sur le terrain. Manuel Bompard considère que la population et ses représentants doivent être informés avec transparence sur l'engagement militaire de la France dans ce conflit qui n'est pas localisé sur le sol européen.

Impératifs de cessation rapide du conflit

L'objectif premier, selon la position de Manuel Bompard, est que la guerre en Ukraine s'arrête le plus rapidement possible. Il ne cherche pas à prendre parti dans une logique de victoire militaire mais à privilégier la fin immédiate des hostilités. Cette urgence de paix se reflète également dans sa demande de cesser tout soutien économique aux États impliqués dans les agressions.

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La convergence entre la situation à Gaza et celle en Ukraine guide la réflexion internationale de La France insoumise. Pour Manuel Bompard, les mécanismes de pression doivent être similaires : isolement diplomatique et économique des acteurs qui refusent le dialogue. Cette cohérence dans la réponse aux crises vise à établir une nouvelle norme de comportement dans les relations internationales.