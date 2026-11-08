Manuel Bompard : Propositions sociales, Smic et politique étrangère

Analyse des positions de Manuel Bompard sur le pouvoir d'achat, la paix en Ukraine et le climat politique à gauche. Focus sur les mesures concrètes.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise, a multiplié les interventions publiques pour détailler le programme politique de son parti et répondre aux critiques de ses adversaires. Ses prises de position couvrent un spectre large allant des questions sociales aux enjeux géopolitiques, en passant par la réforme du débat démocratique.

Propositions pour le Smic et le pouvoir d'achat

Manuel Bompard a affirmé que son groupe propose un Smic à 1.700 euros net par mois, ce qui représenterait une augmentation de 15 %. Il a souligné que tous les travailleurs retiendraient que Marine Le Pen est opposée à une telle augmentation du salaire minimum. Le coordinateur a assuré que cette mesure vise à restaurer le pouvoir d'achat des classes populaires face à l'érosion économique actuelle.

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Il a également défendu la réduction des écarts de salaires dans les entreprises, en affirmant que si l'on est capable d'augmenter les gros salaires, on peut mécaniquement augmenter les petits. Cette approche vise à corriger les inégalités structurelles tout en stimulant la consommation interne. Manuel Bompard a insisté sur le fait que la justice sociale est un levier de stabilité économique indispensable.

Apaisement social et lutte contre les discriminations

Face à la colère sociale actuelle, Manuel Bompard exhorte les décideurs politiques à apaiser le climat en traitant directement les souffrances des citoyens. Il estime que la répression ou l'ignoration des protestations ne résout pas les causes profondes du mécontentement. Selon lui, ignorer ces demandes amplifie la fracture sociale au sein de la nation.

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Le coordinateur national a aussi rappelé que la lutte contre toutes les formes de racisme est une priorité, y compris contre l'antisémitisme. Il a défendu des propositions fiscales, comme la limitation de l'héritage à cinq biens immobiliers, en déclarant ne pas voir ce qu'il y a de confiscatoire dans une telle mesure. L'objectif affiché est de limiter la concentration des patrimoines et de promouvoir une répartition plus équitable des richesses.

Réforme du système de santé et débat politique

Manuel Bompard a plaidé pour l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée, arguant que ce système existe dans d'autres pays sans produire d'abus significatifs. Il souhaite moderniser la gestion administrative de la santé pour alléger la charge des travailleurs et des employeurs. Cette réforme est présentée comme une mesure pragmatique et efficace.

Il a également adressé un message direct à Raphaël Glucksmann, lui proposant d'arrêter de brutaliser le débat politique à gauche. Manuel Bompard critique les méthodes de certains acteurs de la gauche, estimant que la confrontation inutile fragilise l'unité nécessaire pour présenter un front commun lors des échéances électorales.

Positionnement sur la guerre en Ukraine

Concernant la situation en Ukraine, Manuel Bompard estime qu'un accord de paix doit permettre aux Ukrainiens de choisir leur avenir. Il plaide pour la fin des hostilités par la négociation plutôt que par l'escalade militaire, une position qui distingue La France Insoumise de nombreux autres partis européens. Cette approche repose sur une souveraineté réelle pour les populations touchées par le conflit.

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Préparation de l'élection présidentielle

Manuel Bompard a lancé l'affirmation selon laquelle son parti a déjà un programme complet, se qualifiant comme les seuls à en disposer de manière détaillée. Cette certitude sert de fondement à leur campagne présidentielle, visant à rassurer les électeurs sur la maturité politique de La France Insoumise. Le coordinateur réitère la disponibilité de leur plateforme pour un débat constructif sur l'avenir du pays.