Le coordinateur de La France insoumise défend un modèle économique mixte et propose de remplacer les 500 parrainages par 150 000 signatures citoyennes pour la présidentielle 2027.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a récemment clarifié la position de son mouvement sur deux enjeux majeurs de la présidentielle 2027 : le financement et l'organisation du scrutin. Il défend fermement l'idée d'un modèle économique mixte qui préserverait les capacités de production souveraines tout en évitant une gestion étatique totale. Parallèlement, il propose une réforme structurelle profonde du système de parrainages pour le rendre plus démocratique et moins dépendant du milieu politique traditionnel.

Rejet du modèle étatique et soutien à l'industrie

L'ArceleurMittal est cité comme exemple central des défis industriels actuels. Selon Manuel Bompard, la transition écologique ne peut se faire sans des capacités de production d'acier souveraines en France. Il insiste sur le fait que l'État ne doit pas décider de tout, mais jouer un rôle de régulation stratégique au sein d'un écosystème mixte. Cette approche vise à concilier souveraineté industrielle et efficacité économique sans basculer vers une nationalisation excessive de tous les secteurs.

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Proposition de 150 000 parrainages citoyens

Manuel Bompard appelle explicitement à remettre en cause la règle actuelle des 500 parrainages d'élus locaux pour la candidature présidentielle. Il propose de la remplacer par un système de 150 000 parrainages recueillis directement auprès des citoyens ordinaires. Cette mesure vise à élargir la légitimité des candidats au-delà du cercle des élus et à réduire les barrières d'entrée imposées par les réseaux politiques existants. L'objectif est de désacraliser le processus de candidature et de le rendre plus accessible aux mouvements citoyens.

Positionnement face au second tour et arc républicain

Concernant la stratégie électorale pour le second tour, Manuel Bompard estime que Jean-Luc Mélenchon est en mesure de l'emporter face à toute autre formation. Cependant, il montre une certaine réticence à changer les règles du jeu alors que la partie électorale a déjà commencé. Cette position s'oppose à celle de Thibault de Montbrial, président du mouvement Concorde et avocat spécialisé dans la défense des policiers. Thibault de Montbrial confie que pour lui, l'arc républicain s'arrête à La France insoumise, indiquant une rupture définitive avec le courant insoumis.

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Tensions politiques autour des parrainages locaux

La question des parrainages suscite également des débats au sein des municipalités. Louis Aliot, maire RN de Perpignan, rappelle qu'avant 2017, l'anonymat des parrainages protégeait les maires de pressions inutiles. De son côté, Serge Grouard, maire DVD d'Orléans, estime que les difficultés actuelles reflètent la tension politique générale. Stéphane Le Foll, maire PS du Mans, note l'augmentation des maires élus sans étiquette, ce qui complexifie encore le paysage politique local et la collecte des signatures nécessaires.

Choix de vote contre l'extrême gauche

Dans un contexte de polarisation politique accrue, certaines voix se font entendre pour privilégier le vote utile. Un témoin déclare qu'il votera pour Marine Le Pen simplement parce qu'il votera contre La France insoumise en cas de duel au second tour. Cette position illustre la fracture politique actuelle où la crainte de l'extrême gauche prime parfois sur l'adhésion au programme de l'extrême droite. L'avocat et essayiste Signé Consny souligne également que cette dynamique des extrêmes et la recherche d'un candidat unique pour les partis raisonnables ont mené à des scores extrêmes élevés, alimentant un cercle vicieux de radicalisation.

Ces éléments montrent que la campagne 2027 se prépare déjà autour de réformes institutionnelles profondes et de clivages idéologiques marqués. La proposition de Manuel Bompard sur les parrainages citoyens pourrait influencer le débat public sur la démocratie directe et la représentation nationale.