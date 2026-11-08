Manuel Bompard : Programme LFI et propositions sociales détaillées

Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise, détaille le programme politique du parti. Smic à 1700 euros, retraite et paix en Ukraine.

Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement politique La France Insoumise, a exposé une série de propositions structurantes pour l'avenir socio-économique du pays. Dans le contexte d'une élection présidentielle en cours, le dirigeant politique défend un programme complet qui vise à transformer les structures de travail, de protection sociale et de diplomatie. Cette présentation s'inscrit dans une stratégie visant à différencier clairement la formation de gauche radicale des autres partis politiques présents sur l'échiquier national.

Augmentation du Smic à 1700 euros nets

La proposition phare du coordinateur de La France Insoumise concerne massivement la rémunération des travailleurs les moins bien payés. Il annonce explicitement le fixement du Smic à 1 700 euros nets par mois. Cette mesure implique une revalorisation importante des bas salaires, correspondant à une augmentation globale de 15 pour cent sur le salaire minimum. Cette ambition vise directement à booster le pouvoir d'achat des ménages modestes et à réduire les inégalités professionnelles au sein des entreprises françaises.

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Manuel Bompard souligne que cette hausse massive ne serait pas isolée, affirmant que si les rémunérations supérieures augmentent, les bas salaires doivent suivre mécaniquement. Cette logique vise à créer un effet d'entraînement positif dans l'ensemble de la hiérarchie des salaires. L'objectif est de répondre directement aux préoccupations économiques des citoyens tout en stimulant la consommation intérieure par le haut de la pyramide des revenus. Les travailleurs retiendraient surtout l'opposition de certains rivaux politiques, comme Marine Le Pen, à toute augmentation du Smic, selon les déclarations du dirigeant.

Réforme du système de retraite et des arrêts maladie

Le coordinateur national critique fermement la précédente réforme des retraites qui a repoussé l'âge légal à 64 ans. Il qualifie ce passage d'horreur sociale, marquant une position tranchée contre les mesures perçues comme restrictives. Il appelle à un retour en arrière pour apaiser les souffrances de la population. Pour Manuel Bompard, la réduction des tensions sociales passe impérativement par la levée des contraintes économiques et des inégalités salariales qui génèrent de la colère.

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En matière de protection sociale et de santé, La France Insoumise propose également de revenir sur la gestion des arrêts de travail. Le parti défend le retour à l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée. Manuel Bompard justifie cette mesure en rappelant que ce système existe déjà dans d'autres pays européens sans entraîner d'abus généralisés. Cette approche vise à simplifier les démarches administratives pour les employés tout en maintenant un cadre de protection efficace contre les abus potentiels. La confiance dans l'employé est placée au cœur de cette proposition structurelle.

Limitation des héritages et lutte contre les discriminations

Sur le sujet du patrimoine, La France Insoumise propose de limiter l'héritage à cinq biens immobiliers par famille. Manuel Bompard réfute toute idée confiscatoire dans cette mesure, la présentant comme un outil de justice sociale pour limiter la concentration des richesses foncières. Cette proposition s'inscrit dans une vision plus large de redistribution des ressources et de limitation de la transmission indéfinie de privilèges économiques. L'argument repose sur l'idée que la propriété immobilière excessive nuit à l'accès au logement pour les nouvelles générations.

Parallèlement à ces enjeux économiques, le coordinateur réaffirme la nécessité de lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Il intègre cette dimension dans le socle éthique du projet politique, refusant toute tolérance envers les discours de haine. Cette position vise à unir les citoyens autour de valeurs républicaines fortes, tout en maintenant une rigueur morale face aux dérives extrémistes qui menacent la cohésion sociale du pays.

Défis politiques internes et diplomatie ukrainienne

La France Insoumise se pose en alternative unique disposant d'un programme présidentiel complet, contrairement à d'autres formations de gauche. Manuel Bompard lance un appel direct à Raphaël Glucksmann, lui demandant d'arrêter de brutaliser le débat politique au sein de la gauche. Cette critique reflète les tensions internes entre les partis progressistes et vise à réclamer un espace de dialogue respectueux. La cohésion de la gauche reste un enjeu stratégique majeur pour les prochaines échéances électorales.

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Sur le plan international, Manuel Bompard aborde la question du conflit en Ukraine. Il estime qu'un accord de paix doit absolument permettre aux Ukrainiens de choisir leur propre avenir. Selon le coordinateur, l'absence d'élections actuelles ne doit pas empêcher la recherche d'une résolution diplomatique. La priorité est donnée à la souveraineté de décision du peuple ukrainien dans la définition de ses perspectives futures. Cette position distingue La France Insoumise sur la scène géopolitique européenne en prônant une négociation immédiate pour mettre fin aux souffrances engendrées par la guerre.