Manuel Bompard expose les axes majeurs de La France insoumise : santé, logement, économie mixte et réforme des parrainages présidentiels.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a détaillé les positions fondamentales du parti lors d'une série de déclarations publiques. Ces prises de position couvrent des domaines variés allant de la réforme de la sécurité sociale à la stratégie industrielle.

Réforme de la Santé et Sécurité Sociale

Manuel Bompard défend activement le projet d'auto-administration des arrêts de travail par les patients. Il affirme que ce modèle a fait ses preuves à l'international sans générer de dérives. Selon le coordinateur, il est essentiel de restaurer la confiance entre les usagers et le système de soins. Cette mesure vise à simplifier les démarches pour les citoyens et à fluidifier le retour au travail.

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Stratégie Immobilière et Encadrement des Loyers

Face à la crise du logement, La France insoumise appelle à une augmentation massive de l'offre immobilière. Manuel Bompard insiste sur la nécessité d'étendre l'encadrement des loyers pour protéger les locataires. Le parti considère que l'accès au logement est un droit fondamental qui doit être garanti par l'État. Cette approche cherche à inverser la tendance à la spéculation dans les grandes métropoles.

Modèle Économique Mixte et Souveraineté

Manuel Bompard prône un modèle économique mixte où l'État ne contrôle pas tout mais guide les stratégies majeures. Il souligne l'importance de maintenir des capacités de production souveraines, notamment pour ArcelorMittal. Pour le coordinateur, la transition écologique exige une industrie sidérurgique forte en France. Cette position défend l'idée d'une réindustrialisation verte et autonome du territoire national.

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Transmission du Patrimoine et Fiscalité

La proposition sur l'héritage vise à ajuster la fiscalité pour les grands patrimoines immobiliers. Manuel Bompard estime qu'il est justifié d'intervenir lors de la transmission de plus de cinq logements. L'objectif est d'encourager une répartition plus équitable des ressources au sein de la société. Cette mesure s'inscrit dans une logique de justice sociale et de lutte contre les inégalités.

Réforme Électorale et Parrainages Citoyens

Enfin, Manuel Bompard propose de remplacer les 500 parrainages d'élus par 150.000 parrainages citoyens. Cette réforme vise à démocratiser davantage l'accès à la présidence de la République. Le coordinateur considère que cette mesure renforcerait la légitimité démocratique des candidats. Elle permettrait aux citoyens de jouer un rôle direct dans la sélection des candidats présidentiels.