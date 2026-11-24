Coordonnateur de la France insoumise, Manuel Bompard expose les positions de son mouvement sur la dissolution, l'immigration et la défense.

Le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, a détaillé les orientations stratégiques et les engagements politiques de son mouvement lors d'une série de déclarations publiques. Ces prises de position couvrent un large spectre de dossiers sensibles, allant de la vie démocratique interne à la géopolitique internationale, en passant par les questions de sécurité intérieure et de souveraineté.

Perspectives constitutionnelles et dissolution

Manuel Bompard souligne que si Jean-Luc Mélenchon remportait l'élection présidentielle, une dissolution rapide devrait être provoquée. Cette mesure vise à renforcer la légitimité populaire du nouveau pouvoir en confiant au scrutin législatif le soin de valider la direction politique souhaitée par les citoyens. Cette approche traduit une volonté de rompre avec les cadres institutionnels actels jugés trop rigides pour mettre en œuvre un changement profond.

Also read 'Le Rassemblement national porte une vision inégalitaire', estime Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise

Souveraineté et diplomatie non-alignée

Sur la scène internationale, Manuel Bompard défend un principe d'indépendance et de non-alignement pour le programme de la France insoumise. Concernant le conflit à Gaza, il estime qu'il est impératif de stopper l'accord économique entre l'Union européenne et Israël pour obtenir un cessez-le-feu. Sur la guerre en Ukraine, il appelle à une fin rapide des combats et souhaite un débat à l'Assemblée nationale pour discuter de la réalité de la présence de soldats français, affirmant que son parti ne fait pas confiance au parti d'extrême droite allemand AfD.

Enjeux sécuritaires et policiers

Dans le domaine de la sécurité, Manuel Bompard remet en cause la loi sur la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre. Il plaide pour une stratégie de désescalade au sein des manifestations et définit le rôle de la police municipale comme étant avant tout de sécuriser les lieux pour empêcher que des personnes ne soient en danger. Cette vision cherche à rééquilibrer les pouvoirs et à privilégier la protection des populations plutôt que la répression.

Advertisement

Migrations et politique de rétention

Manuel Bompard dénonce l'utilisation des immigrés comme de la chair à canon électoral par les partis politiques traditionnels. Il propose de remplacer les centres de rétention administrative par des structures d'accompagnement plus humaines. Cette réforme vise à traiter la question migratoire non pas sous l'angle sécuritaire, mais sous l'angle social et humanitaire, en refusant les pratiques d'expulsion pure et simple.

Stratégie de défense nationale

Enfin, concernant le budget de la défense, Manuel Bompard soutient qu'il est nécessaire d'analyser précisément quels sont les besoins réels en matière de politique de défense. Cette approche pragmatique cherche à éviter les dépenses inutiles tout en garantissant la sécurité du territoire. Ces positions globales dessinent un profil politique marqué par une méfiance envers les institutions actuelles et une volonté de transformer en profondeur le fonctionnement de l'État.