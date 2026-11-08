Manuel Bompard : Positions de LFI sur la paix, le Smic et la retraite

Manuel Bompard détaille les propositions de La France Insoumise sur l'Ukraine, le pouvoir d'achat et la retraite. Analyse des positions clés du coordinateur national.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise, a exposé une série de positions stratégiques et sociales marquant le programme du parti. Ces déclarations couvrent des sujets majeurs allant de la politique étrangère avec l' Ukraine aux enjeux internes du pouvoir d'achat et de la protection sociale.

Politique étrangère et situation ukrainienne

Manuel Bompard insiste sur le fait qu'une absence d'élections en Ukraine ne doit pas être une fatalité dans un cadre négocié. Pour le coordinateur, tout accord de paix doit impérativement permettre aux Ukrainiens de choisir leur propre avenir politique et territorial. Cette vision s'accompagne d'une nécessité logique concernant l'assistance internationale.

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Manuel Bompard estime que l'aide à l'Ukraine doit être maintenue sans relâche jusqu'à ce que des conditions de paix durables soient élaborées et validées. Il rejette implicitement toute précipitation qui ignorerait la volonté populaire ukrainienne dans les futures négociations internationales.

Pouvoir d'achat et politique salariale

La proposition phare de La France Insoumise concerne la revalorisation significative du salaire minimum. Manuel Bompard annonce clairement que le Smic devrait passer à 1 700 euros net par mois. Ce mouvement représente une augmentation concrète de 15 % pour les travailleurs les plus modestes du pays.

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Manuel Bompard défend également une logique de redistribution au sein des entreprises. Il assure que la réduction des écarts de salaires est réalisable. Selon sa méthode, si les dirigeants sont capables d'augmenter les gros salaires, ils peuvent simultanément augmenter les petits salaires sans nuire à la compétitivité globale.

Stratégie politique et opposition interne

Sur le plan du débat politique, Manuel Bompard adresse directement un avertissement à Raphaël Glucksmann. Il propose à ce dernier d'arrêter de brutaliser le débat politique à gauche, appelant à un climat plus constructif entre les formations progressistes.

Parallèlement, Manuel Bompard souligne un point de rupture majeur avec Marine Le Pen. Il affirme que tous les travailleurs retiendront que Marine Le Pen est opposée à l'augmentation du Smic. Cette opposition sert de marqueur politique fort pour différencier les programmes électoraux et mobiliser l'électorat social.

Réforme des retraites et justice sociale

Manuel Bompard revient sur la récente réforme des retraites avec une sévérité accrue. Il qualifie le passage de l'âge départ à la retraite à 64 ans d'horreur sociale. Cette critique s'inscrit dans une demande plus large d'apaisement du climat social.

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Manuel Bompard exhorte le gouvernement à apaiser le climat social en apaisant les souffrances réelles de la population. Il refuse une approche punitrice et privilégie une gestion humaine des inégalités économiques et sociales qui traversent le pays actuellement.

Santé, patrimoine et lutte contre les discriminations

Dans le domaine de la santé publique, Manuel Bompard défend l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée. Il assure que ce système existe déjà dans d'autres pays européens et qu'il ne produit pas d'abus. Cette mesure vise à simplifier les démarches administratives pour les employeurs et les salariés.

Sur les questions de patrimoine, Manuel Bompard répond aux critiques sur la proposition de limiter l'héritage à cinq biens immobiliers. Il ne voit pas ce qu'il y a de confiscatoire dans cette mesure, la présentant comme une correction nécessaire des inégalités de transmission.

Enfin, Manuel Bompard rappelle que la lutte contre toutes les formes de racisme fait partie intégrante des valeurs du mouvement. Il inclut explicitement la lutte contre l'antisémitisme parmi les priorités éthiques et politiques de La France Insoumise, affirmant une position ferme contre toute discrimination dans la société française.