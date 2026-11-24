Manuel Bompard défend un modèle économique mixte et propose de remplacer les 500 parrainages par 150 000 signatures citoyennes pour la présidentielle.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a dévoilé les grandes lignes du projet politique de son mouvement en vue des prochaines échéances électorales. Il a insisté sur la nécessité d'abandonner l'omniprésence de l'État dans l'économie au profit d'une structure hybride. Cette déclaration intervient dans un contexte où les rapports de force politiques se redessinent profondément avant le scrutin présidentiel.

Une défense du modèle économique mixte souverain

Le coordinateur de La France insoumise a fermement rejeté l'idée que l'État devrait tout contrôler ou décider de l'ensemble des orientations industrielles du pays. Selon lui, la transition écologique impose de maintenir des capacités de production stratégiques, notamment dans le secteur sidérurgique, pour garantir la souveraineté nationale. Il a cité l'exemple d'ArcelorMittal pour illustrer ce propos, soulignant qu'il est impossible d'atteindre les objectifs environnementaux sans disposer d'une industrie acier française robuste et autonome.

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Cette position met en lumière la volonté de LFI de concilier exigence sociale et efficacité industrielle. Manuel Bompard estime qu'il est possible de construire un modèle où la puissance publique et les acteurs privés coexistent pour servir l'intérêt général. Cette approche vise à rassurer les milieux économiques tout en maintenant un cap social fort, évitant ainsi les ruptures brutales qui pourraient nuire à l'emploi et à la compétitivité du territoire.

Proposition de réforme des parrainages citoyens

Outre les questions économiques, Manuel Bompard a lancé un appel à revoir en profondeur le système de parrainage des candidats à la présidentielle. Il estime qu'il est nécessaire de remettre en cause la règle actuelle exigeant cinq cents parrainages d'élus, jugée trop restrictive et élitiste. À la place, il propose de la remplacer par une collecte de cent cinquante mille parrainages de citoyens ordinaires. Cette mesure viserait à démocratiser davantage la compétition électorale et à élargir la base de légitimité des candidats.

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Les maires de différents bords politiques ont déjà réagi à cette proposition. Louis Aliot, maire Rassemblement National de Perpignan, a rappelé qu'avant 2017, l'anonymat des parrainages protégeait les élus locaux des pressions. Serge Grouard, maire Divers Droite d'Orléans, considère que les difficultés actuelles à réunir les signatures reflètent une tension politique plus large dans le pays. Stéphane Le Foll, maire Parti Socialiste du Mans, note par ailleurs une augmentation significative des maires élus sans étiquette, ce qui complexifie la logistique des parrainages traditionnels.

Stratégie pour le second tour de la présidentielle

Manuel Bompard a également exprimé sa confiance dans la capacité de Jean-Luc Mélenchon à remporter le second tour de l'élection présidentielle. Il a indiqué que le leader de La France insoumise possède les atouts nécessaires pour s'imposer face à ses adversaires. Cependant, il a aussi reconnu son propre malaise à changer les règles du jeu alors que la partie est déjà engagée, soulignant l'importance de la stabilité stratégique pendant la campagne.

Cette dynamique influence les choix des électeurs, notamment ceux de droite et d'extrême droite qui craignent une victoire de la gauche radicale. Thibault de Montbrial, président du mouvement Concorde et avocat spécialisé dans la défense des policiers, a déclaré que l'arc républicain s'arrête à La France insoumise. Il a ajouté qu'il voterait pour Marine Le Pen dans un éventuel duel face à Jean-Luc Mélenchon, non pas par adhésion à son programme, mais par opposition totale à LFI. Cette situation illustre la polarisation croissante du paysage politique français.

Héritage des extrêmes et convergence des votes

Enfin, l'avocat et essayiste Consigny a analysé le mécanisme qui a conduit à l'élévation des scores des extrêmes. Il a estimé que l'histoire des extrêmes et la logique d'un candidat unique pour les rangs raisonnables ont créé des conditions favorables à ces ruptures. Cette analyse suggère que les traditions politiques antérieures ont peut-être contribué à radicaliser le débat. Manuel Bompard et La France insoumise entendent ainsi naviguer dans cet environnement complexe en proposant des alternatives concrètes.