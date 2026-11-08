Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, expose les positions du parti sur la guerre en Ukraine, le Smic à 1700 euros et l'état d'urgence social.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a récemment multiplié les interventions publiques pour défendre les positions de son mouvement sur des enjeux majeurs de société. De la géopolitique ukrainienne au pouvoir d'achat des Français, en passant par la proposition d'un état d'urgence social, le dirigeant politique clarifie les orientations stratégiques de son parti.

Positionnement sur le conflit ukrainien

Sur la question géopolitique, Manuel Bompard affirme qu'un accord de paix doit impérativement permettre aux Ukrainiens de choisir leur avenir sans contrainte extérieure. Il estime que l'aide apportée à l'Ukraine par la communauté internationale doit être maintenue jusqu'à ce que les conditions nécessaires à une paix durable soient élaborées. Cette approche vise à garantir la souveraineté du peuple ukrainien tout en soutenant sa résistance face à l'agression militaire. La France insoumise place donc la diplomatie et la protection des civils au centre de sa vision des relations internationales dans cette crise.

Also read Manuel Bompard défend les propositions LFI face à la stratégie de Gabriel Attal

Propositions sur le pouvoir d'achat et le Smic

Concernant l'économie, Manuel Bompard lance une proposition ambitieuse visant à fixer le Smic à 1.700 euros net par mois. Il souligne que cette mesure représenterait une augmentation de 15% du salaire minimum, offrant ainsi un levier concret pour restaurer le pouvoir d'achat des travailleurs. Le coordinateur national explique que si les entreprises sont capables d'augmenter les gros salaires, elles peuvent également augmenter les petits, réduisant ainsi les écarts de rémunération. Il met en garde contre l'opposition de Marine Le Pen à cette augmentation du Smic, indiquant que tous les travailleurs retiendront que la candidate du Rassemblement National est contre ce relèvement.

Advertisement

L'état d'urgence social et la retraite

Face à la colère sociale actuelle, Manuel Bompard exhorte les décideurs à apaiser le climat en apaisant les souffrances des plus vulnérables. Il détaille la proposition d'un état d'urgence social initiée par Jean-Luc Mélenchon, qui vise à permettre la prise de mesures immédiates pour lutter contre la précarité. Il rappelle également que le passage de l'âge de départ à la retraite à 64 ans a constitué une horreur sociale pour de nombreux salariés. Dans ce contexte, la France insoumise maintient que la lutte contre toutes les formes de racisme et l'antisémitisme fait partie intégrante de sa lutte sociale.

Autres réformes et débat politique

Manuel Bompard aborde également d'autres sujets de société, comme la réforme de l'héritage avec une proposition de limiter les biens immobiliers transmissibles à cinq, sans y voir de aspect confiscatoire. Il défend l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée, arguant que ce système existe dans d'autres pays sans produire d'abus significatifs. Enfin, le coordinateur adresse un message à Raphaël Glucksmann, lui proposant d'arrêter de brutaliser le débat politique à gauche. Pour la présidentielle, il affirme que La France insoumise dispose déjà d'un programme complet, étant le seul parti à en présenter un de cette ampleur.