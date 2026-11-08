Manuel Bompard: La France Insoumise défend son programme présidentiel et l'état d'urgence social

Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise, présente en détail les positions du parti sur les retraites, le Smic et la paix en Ukraine pour la présidentielle.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise, a récemment multiplié les interventions publiques pour clarifier la position de son mouvement en vue de l'élection présidentielle. Il affirme que son parti possède déjà un programme politique clair et précis, se distinguant ainsi de ses concurrents qui, selon ses dires, n'ont pas encore finalisé leurs propositions. Cette affirmation sert de fondement à sa stratégie pour contrer ce qu'il perçoit comme une brutale hostilité au sein du débat politique de gauche.

Programme clair et opposition à gauche

Le coordinateur national de La France Insoumise déclare explicitement qu'il propose à Raphaël Glucksmann de cesser de brutaliser le débat politique à gauche. Il insiste sur le fait que son mouvement ne varie pas sur ses propositions et qu'il est l'unique force politique à disposer d'un programme complet dès cette phase électorale. Cette posture vise à asseoir l'autorité et la préparation de La France Insoumise face aux interrogations du public et des autres acteurs politiques.

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Retraites et état d'urgence social

Manuel Bompard qualifie de manière forte le passage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans d'horreur sociale. Pour remédier aux difficultés rencontrées par les citoyens, il soutient la proposition de Jean-Luc Mélenchon concernant un état d'urgence social. Ce dispositif nécessite d'être en capacité de prendre des mesures immédiates pour soulager les populations les plus vulnérables, reflétant une urgence politique ressentie par la direction du parti.

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Pouvoir d'achat et réformes du travail

Concernant les politiques économiques, Manuel Bompard souligne que tous les travailleurs retiendront que Marine Le Pen est opposée à l'augmentation du Smic. Pour réduire les inégalités au sein des entreprises, il avance que si les responsables sont capables d'augmenter les gros salaires, ils peuvent également augmenter les petits. Il défend également l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée, arguant que ce système existe dans d'autres pays et ne produit pas d'abus, contrairement aux idées reçues.

Patrimoine et questions internationales

Sur le plan fiscal, Manuel Bompard assure ne pas voir ce qu'il y a de confiscatoire dans la proposition visant à limiter l'héritage à cinq biens immobiliers. Parallèlement, sur la scène internationale, il estime qu'un accord de paix en Ukraine doit permettre aux Ukrainiens de choisir leur avenir, soulignant l'importance de l'absence d'élections immédiates dans ce contexte de conflit. Il exhorte également à apaiser le climat social en calmant les souffrances, affirmant que la colère sociale ne peut être ignorée par les décideurs.