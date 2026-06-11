Manuel Bompard inaugure le local départemental de La France insoumise à Saintes

Le coordinateur de La France Insoumise, Manuel Bompard, inaugurera le local départemental de la formation à Saintes, place Bassompierre, le mercredi 17 juin. Il lancera également la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles 2027.

Charente-Maritime : Manuel Bompard attendu à Saintes mercredi 17 juin pour inaugurer le local départemental de La France insoumise© Crédit photo : Fabien Cottereau / SOLe coordinateur de La France Insoumise lancera, dans le département, la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles La France insoumise de Charente-Maritime a, depuis quelques semaines, un local départemental et il se situe à Saintes , place Bassompierre.

Les locaux seront inaugurés mercredi 17 juin par Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise et député de Marseille. Il sera accompagné de Catherine Couturier, ancienne députée de la Creuse et membre de la coordination de LFI.

Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon met la pression sur la gauche pour premier meeting de campagne Le leader de La France insoumise tenait ce dimanche son premier meeting de campagne à Saint-Denis, ville récemment gagnée par son parti Ces venues marquent le lancement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles de 2027. Entre 16 et 18 heures, Manuel Bompard et Catherine Couturier seront avec les militants pour rencontrer les habitants du quartier Bellevue, au cours d’un porte-à-porte pour s’inscrire sur les listes électorales et soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

À 19 heures, Manuel Bompard inaugurera le local départemental de La France Insoumise, situé 8, place Bassompierre et « prendra la parole au pied de l’arc de triomphe », selon les termes de LFI 17. Une désignation courante mais erronée. Le monument gallo-romain est l’arc de Germanicus. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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