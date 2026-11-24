Manuel Bompard détaille les enjeux électoraux pour Jean-Luc Mélenchon, la stratégie anti-extrême droite et les positions géopolitiques de la France insoumise concernant l'Ukraine et Gaza.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a dressé un panorama complet de la stratégie politique du mouvement face aux échéances électorales et aux crises internationales. Ses déclarations soulignent une unité stratégique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon tout en définissant clairement les limites à ne pas franchir concernant les mobilisations sociales récentes.

Stratégie électorale et cohésion de la gauche

La position de Manuel Bompard reste inébranlable sur la nécessité de vaincre l'extrême droite lors des scrutins. Il rappelle que lors du second tour des élections, l'objectif premier est de refouler ce courant politique. Ce principe guide le ralliement de Marine Tondelier à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Pour Bompard, cette union est indispensable afin de garantir une cohésion nécessaire aux forces de la gauche. Il considère que cette solidarité est la clé pour éviter la fragmentation qui profite aux adversaires politiques.

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Distanciation avec les violences des mobilisations

Face aux accusations portant sur les mouvements sociaux, le coordinateur de La France insoumise tient à clarifier la responsabilité de son parti. Il affirme qu'aucun membre de la France insoumise n'a de responsabilité dans les actes violents survenus lors des mobilisations lycéennes. Il dénonce parallèlement une utilisation politique par le gouvernement des leviers de l'État pour stigmatiser le mouvement insoumis. Cette position vise à isoler la structure politique des dérapages individuels ou collectifs constatés dans la rue.

Gouvernement décrets et perspectives constitutionnelles

Concernant le mode de fonctionnement de l'État, Manuel Bompard souligne qu'en attendant la Ve République, le gouvernement continue d'utiliser les outils actuels. Cela inclut la prise de mesures par décrets. Il précise que si Jean-Luc Mélenchon devait être élu président de la République, une dissolution rapide s'imposerait. Cette demande s'inscrit dans une volonté de renforcer la légitimité démocratique du mandat présidentiel obtenu.

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Positionnement géopolitique sur l'Ukraine et Gaza

Sur la scène internationale, la France insoumise prône une ligne d'indépendance et de non-alignement. Manuel Bompard souhaite que la guerre en Ukraine s'arrête le plus rapidement possible. Il demande un débat au sein de l'Assemblée nationale pour discuter de la réalité de la présence de soldats français sur le terrain ukrainien. Concernant le conflit à Gaza, il estime qu'un cessez-le-feu passe par la suspension de l'accord économique entre l'Union européenne et Israël.

Souveraineté et sécurité nationale

Le coordinateur met également l'accent sur la nécessité d'analyser les besoins réels en matière de politique de défense. Il refuse de suivre aveuglément les alliances existantes, notamment en exprimant son manque de confiance envers le parti d'extrême droite allemand AfD. Cette approche vise à réévaluer les engagements militaires et diplomatiques de la France dans un contexte de tension mondiale accrue. La France insoumise réclame une souveraineté accrue dans la prise de décision concernant la sécurité nationale.