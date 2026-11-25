Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, détaille les propositions du parti sur les arrêts maladie, la fiscalité des successions et le modèle économique mixte.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a détaillé les grandes lignes du programme politique de son mouvement lors d'une série de déclarations publiques. Le responsable politique a défendu plusieurs mesures phares, allant de la réforme des arrêts maladie à la transition industrielle, en passant par une refonte de la fiscalité des successions pour les grandes fortunes.

Réforme des arrêts maladie et logement

Concernant la proposition de loi visant à autoriser l'auto-administration des arrêts de travail, Manuel Bompard a assuré qu'il n'y avait eu aucun abus dans les pays ayant déjà mis en place ce système. Selon lui, cette mesure viserait à libérer les soignants et à responsabiliser les assurés sans créer de failles dans le système de protection sociale. Cette proposition s'inscrit dans une volonté plus large de simplification administrative et de confiance envers les citoyens.

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Sur le thème du logement, le coordinateur de La France insoumise a insisté sur la nécessité impérieuse de construire davantage de logements dans les zones tendues. Il a également plaidé pour l'extension de l'encadrement des loyers afin de lutter contre la spéculation immobilière et garantir un droit au logement effectif pour tous les ménages modestes. Ces mesures visent à stabiliser les marchés locatifs et à réduire le précarité énergétique.

Politique économique et soutien industriel

Manuel Bompard a rejeté l'idée d'une économie entièrement dirigée par l'État, affirmant qu'il n'est pas question que le pouvoir public décide de tout. Il défend l'adhésion à un modèle économique mixte, qui combinera régulation publique forte et dynamisme du secteur privé. Cette approche vise à corriger les déséquilibres du marché tout en préservant l'initiative individuelle et l'investissement.

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Dans le domaine industriel, le coordinateur de La France insoumise a exprimé son soutien à ArcelorMittal, soulignant que la transition écologique nécessite la présence de capacités de production souveraines d'acier en France. Il estime qu'il est impératif de maintenir une base industrielle solide pour assurer l'indépendance stratégique du pays face aux enjeux géopolitiques et environnementaux actuels.

Fiscalité des successions et réforme électorale

Manuel Bompard a également défendu une réforme de la fiscalité des héritages, en précisant que lorsqu'une personne détient plus de cinq logements, la transmission de ces biens au moment du décès doit être considérée comme bénéfique pour la collectivité. L'objectif est de recycler le parc immobilier ancien et de lutter contre la concentration excessive des patrimoines immobiliers entre les mains de quelques héritiers.

Sur le plan institutionnel, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a appelé à remettre en cause la règle actuelle des 500 parrainages d'élus locaux pour la présidentielle. Il propose de la remplacer par un système de 150 000 parrainages de citoyens, afin d'élargir la base démocratique de la candidature et de démocratiser l'accès à l'élection présidentielle en sortant du carcan des réseaux de notables locaux.

Perspectives électorales et stratégie de campagne

Enfin, Manuel Bompard a exprimé sa confiance dans la capacité de Jean-Luc Mélenchon à l'emporter au second tour de l'élection présidentielle. Cette déclaration s'inscrit dans une stratégie de mobilisation des forces de gauche et de rassemblement des électeurs engagés. Le coordinateur de La France insoumise reste optimiste quant aux chances de victoire de son candidat, tout en maintenant une ligne politique radicale et socialiste.