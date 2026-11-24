Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, détaille les positions du parti sur la défense, l'immigration, la guerre en Ukraine et les relations internationales.

Manuel Bompard, coordinateur national du parti La France insoumise, a récemment clarifié plusieurs axes stratégiques de son mouvement face aux défis actuels. Il dénonce une utilisation politique des outils étatiques et défend une approche souverainiste en matière de politique étrangère et de défense nationale.

Défense des outils parlementaires

Manuel Bompard estime que le gouvernement actuel abuse des mécanismes institutionnels pour marginaliser son parti politique. Il accuse explicitement l'exécutif de stigmatiser La France insoumise en mobilisant tous les leviers de puissance disponibles au sein de l'État. Pour le coordinateur, cette dynamique vise à affaiblir l'opposition parlementaire plutôt qu'à gérer les affaires publiques de manière collaborative.

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Il précise que jusqu'à l'instauration éventuelle de la VIe République, la pratique politique actuelle repose sur des outils temporaires. Selon lui, gouverner avec les institutions d'aujourd'hui implique nécessairement le recours fréquent aux mesures prises par décrets. Cette critique souligne une tension fondamentale entre la logique exécutive dominante et la volonté de restauration démocratique portée par son mouvement.

Stratégie électorale et dissolution

En cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, Manuel Bompard plaide pour une rupture rapide avec le cycle institutionnel en cours. Il affirme qu'une dissolution de l'Assemblée nationale doit intervenir assez rapidement pour ancrer ce changement de cap. Cette mesure vise à valider le nouveau mandat présidentiel par une nouvelle majorité populaire et législative, tout en évitant une longue période de cohabitation ou de statu quo.

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Le coordinateur exprime par ailleurs un manque de confiance total envers le parti d'extrême droite allemand, identifié par l'abréviation AfD. Cette position s'inscrit dans une ligne de refus de toute alliance ou collaboration politique avec des formations qu'il considère comme incompatibles avec les valeurs républicaines et progressistes défendues par la gauche radicale française.

Enjeux de défense et géopolitique

Concernant les questions de sécurité, Manuel Bompard insiste sur la nécessité d'une analyse rigoureuse des besoins réels en matière de politique de défense. Il rejette les engagements militaires automatiques au profit d'une souveraineté stratégique fondée sur des critères précis et non sur des impératifs alliaux aveugles. Son objectif est de recentrer les dépenses et les missions militaires sur la protection effective des intérêts français.

Sur le conflit ukrainien, il demande l'organisation d'un débat public complet à l'Assemblée nationale pour discuter de la réalité du déploiement de soldats français sur le terrain. Il appelle à une cessation rapide des hostilités et réaffirme le principe d'indépendance et de non-alignement comme fondements du programme international du mouvement. Cette position privilégie la diplomatie préventive sur l'escalade militaire.

Politique migratoire et Gaza

La question des migrations est abordée sous l'angle d'une critique virulente de l'instrumentalisation politique des migrants. Manuel Bompard dénonce l'usage des immigrés comme de la chair à canon électoral par les partis traditionnels. Il propose de remplacer les centres de rétention administrative par des structures d'accompagnement social adaptées, privilégiant l'intégration à la répression.

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Dans le contexte du Moyen-Orient, le coordinateur de La France insoumise lie directement la situation à Gaza aux relations économiques européennes. Il affirme qu'il est impératif de stopper l'accord économique entre l'Union européenne et Israël pour obtenir un cessez-le-feu durable. Cette mesure économique symbolique est présentée comme le levier indispensable pour faire cesser les violences sur le terrain.