Manuel Bompard exige la démission de François Bayrou après les accusations dans l'affaire Bétharram

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, accuse François Bayrou de « mensonges » concernant l'affaire Bétharram et demande sa démission. Il qualifie l'affaire de « scandale d'État », soulignant que des violences et agressions sexuelles auraient eu lieu dans le collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram pendant près de cinquante ans, alors que François Bayrou occupait des postes importants comme ministre de l'Éducation nationale, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et député de cette circonscription.

Manuel Bompard rappelle que François Bayrou a occupé des postes importants comme ministre de l'Éducation nationale, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et député de cette circonscription pendant cette période. Paul Vannier, député LFI, avait interrogé François Bayrou devant l'Assemblée mardi et avait demandé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les défaillances du contrôle des établissements privés sous contrat par l'État. Il avait préalablement mené une mission d'information parlementaire révélant les nombreuses carences du contrôle financier de ces établissements privés. Le Premier ministre affirme avoir quitté le ministère de l'Éducation nationale plusieurs mois avant la première plainte déposée en décembre 1997 et qu'il n'aurait pas scolarisé ses enfants dans un établissement visé par de « tels soupçons ». Or, une plainte dénonçant les violences physiques d'un surveillant (qui a été condamné) sur un enfant de la classe d'un des fils de François Bayrou avait déjà été déposée en avril 1996. Une dizaine de personnes de l'association Mouv'Enfants ont manifesté ce mercredi 12 février devant les portes de l'institution privée catholique au cœur de ce scandale de violences physiques et sexuelles. L'actualité du Premier ministre et maire de Pau s'y est fait une place. Le député insoumis des Bouches-du-Rhône demande donc à François Bayrou de « s'expliquer sur le sujet ». « Il ne peut pas s’enfoncer dans le mensonge », ajoute-t-il, estimant que le chef du gouvernement « a menti à deux reprises devant l’Assemblée nationale ». Une manifestation est prévue samedi 15 février à Lestelle-Bétharram, par Mouv’enfants, une association de victimes de violences sexuelles





