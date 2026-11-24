Coordonnateur de La France insoumise, Manuel Bompard accuse le gouvernement de stigmatiser son parti et expose ses visions sur la défense, l'immigration et la politique internationale.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a lancé une vigoureuse critique contre l'actuel gouvernement français, affirmant que les institutions utilisent systématiquement tous les leviers disponibles de l'État pour stigmatiser et marginaliser son mouvement politique. Cette accusation s'inscrit dans un contexte de tension politique accrue, où le parti d'opposition cherche à redéfinir sa posture face aux décisions exécutives.

Refus de la responsabilité dans les violences lycéennes

Face aux récentes mobilisations dans le système éducatif, Manuel Bompard a tenu à clarifier avec précision la position de son parti concernant les éventuels débordements. Il a affirmé catégoriquement qu'aucun insoumis ne portait la moindre responsabilité dans les actions violentes qui ont été menées dans le pays autour des mobilisations lycéennes. Pour lui, il est essentiel de distinguer le mouvement social légitime des actes isolés, refusant toute forme de culpabilité collective imposée par le récit médiatique et politique dominant.

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Gouverner avec les décrets et la perspective de la VIe République

En attendant la mise en place de la VIe République, projet de fond pour le mouvement, Bompard soutient que le gouvernement actuel gouverne avec les outils juridiques d'aujourd'hui. Il a détaillé cette approche en mentionnant explicitement la prise de mesures par décrets comme une méthode de gouvernance controversée mais courante. Cette utilisation massive des ordonnances et décrets est vue par La France insoumise comme une dérive démocratique qui contourne le débat parlementaire réel et l'implication directe des citoyens dans les grandes réformes structurelles du pays.

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Stratégie dissolution et indépendance internationale

Concernant les perspectives présidentielles, le coordinateur a expliqué que si Jean-Luc Mélenchon devait être élu président de la République, il devrait y avoir une dissolution assez rapide du parlement pour asseoir une nouvelle légitimité populaire. Sur la scène internationale, Bompard a rappelé que le programme international de La France insoumise se fixe un principe strict d'indépendance et de non-alignement. Il a notamment déclaré qu'il ne faisait pas confiance au parti d'extrême droite allemand AfD, soulignant ainsi la nécessité d'une diplomatie indépendante des influences populistes nationales.

Enjeux de défense, immigration et situation à Gaza

Sur les questions de politique de défense, Bompard a soutenu la nécessité d'analyser finement quels sont les besoins réels en matière de politique de défense française, tout en demandant un débat à l'Assemblée nationale pour discuter de la réalité de la présence des soldats français en Ukraine. Il souhaite que la guerre en Ukraine s'arrête le plus rapidement possible par le dialogue. En matière d'immigration, il dénonce l'utilisation des immigrés comme de la chair à canon électoral et souhaite remplacer les centres de rétention administrative par des structures d'accompagnement humain. Enfin, sur la question de Gaza, il a déclaré qu'il fallait stopper l'accord économique entre l'UE et Israël pour obtenir un cessez-le-feu effectif.