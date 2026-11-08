Manuel Bompard défend le programme de La France insoumise

Le coordinateur de LFI expose les grandes lignes du programme présidentiel, incluant Smic à 1 700 euros et réforme des retraites.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a détaillé les fondements de sa plateforme politique lors d'une série d'interventions récentes. Le député a insisté sur la nécessité d'un programme clair et précis pour les prochaines échéances électionales, affirmant que son mouvement est l'unique force politique à disposer d'une feuille de route complète et arrêtée. Cette volonté de fixer des objectifs concrets vise à distinguer leur approche de celle de leurs adversaires politiques.

Politique salariale et pouvoir d'achat

L'un des piliers centraux de cette proposition est la revalorisation significative du Smic. Manuel Bompard a annoncé la proposition de porter le Smic à 1 700 euros nets par mois, ce qui représenterait une augmentation de 15 % du salaire minimum. Cette mesure vise directement à améliorer le pouvoir d'achat des classes populaires et à réduire les inégalités structurelles au sein des entreprises. Le coordinateur soutient que si les grandes rémunérations peuvent augmenter, il est tout à fait possible d'élever simultanément les petits salaires sans compromettre la compétitivité économique.

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Cette offensive sur les revenus du travail s'inscrit également dans une stratégie politique visant à contrer l'influence de la droite nationaliste. Manuel Bompard a souligné que tous les travailleurs retiendront que Marine Le Pen est opposée à une telle augmentation du Smic. Il avertit que ce clivage historique pourrait jouer en défaveur du Rassemblement National auprès des électorats ouvriers et précaires, dont les souffrances économiques sont au cœur de la campagne.

Réformes sociales et climat politique

La question des retraites reste un sujet de tension majeur dans le débat public. Manuel Bompard a qualifié de véritable horreur sociale le passage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Pour apaiser le climat social actuel, caractérisé par une forte colère, il exhorte les décideurs à cibler les causes profondes des mécontentements. Selon lui, il est impératif d'apaiser les souffrances concrètes des citoyens plutôt que de tenter de calmer les apparences sans agir sur le fond des problèmes.

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Dans le domaine de la protection sociale, le coordinateur de La France insoumise défend également l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée. Il assure que ce système, déjà opérationnel dans d'autres pays européens, ne produit pas d'abus significatifs. Cette proposition vise à fluidifier les processus administratifs et à redonner de la confiance aux travailleurs, tout en réduisant les charges bureaucratiques inutiles pour les employeurs et les institutions de sécurité sociale.

Lutte contre le racisme et débat de gauche

La lutte contre toutes les formes de racisme, et particulièrement l'antisémitisme, est présentée comme une priorité éthique et politique incontournable. Manuel Bompard réaffirme cette position avec fermeté, la considérant comme une valeur fondamentale de son parti. Parallèlement, il a adressé une mise en garde à Raphaël Glucksmann, lui suggérant d'arrêter de brutaliser le débat politique au sein de la gauche. Cet échange public souligne les fractures et les tensions qui traversent encore l'opposition parlementaire et extra-parlementaire.

Enfin, concernant les questions de patrimoine, Manuel Bompard a défendu la proposition visant à limiter l'héritage à cinq biens immobiliers. Il a estimé qu'il ne voyait rien de confiscatoire dans cette mesure, la présentant comme un outil de justice sociale permettant de réguler les inégalités de transmission de richesse. Cette approche s'inscrit dans une vision plus large de la redistribution des richesses, cherchant à équilibrer les chances entre les générations.