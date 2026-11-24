Entretien exclusif avec Manuel Bompard sur la position de La France insoumise face à l'extrême droite, la défense et la politique internationale.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, réitère fermement la ligne politique de son mouvement face aux enjeux électoraux et géopolitiques actuels. Son intervention vise à clarifier les positions du parti concernant la stratégie de front républicain et les relations internationales.

Stratégie électorale et unity contre l'extrême droite

La position de Manuel Bompard reste constante lors des scrutins électoraux : au second tour, il faut impérativement battre l'extrême droite. Cette ligne directrice guide les actions du parti lors des périodes de vote cruciales pour l'avenir du pays.

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Le ralliement de Marine Tondelier à la candidature de Jean-Luc Mélenchon illustre cette logique de cohésion. Pour Manuel Bompard, cette unité est indispensable afin de présenter une alternative claire aux électeurs lors des campagnes présidentielles.

Distanciation des violences et critique du gouvernement

Face aux récentes mobilisations lycéennes, Manuel Bompard tient à rappeler qu'aucun insoumis n'assume de responsabilité dans les actions violentes qui ont pu être menées. Il dénonce une instrumentalisation politique visant à stigmatiser la France insoumise.

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Le coordinateur accuse le gouvernement d'utiliser tous les leviers de l'État pour cibler son mouvement politique. Cette accusation souligne les tensions politiques actuelles entre le pouvoir en place et l'opposition de gauche radicale.

Dispositif législatif et perspectives constitutionnelles

En attendant la mise en place d'une VIe République, Manuel Bompard souligne que l'on gouverne avec les outils d'aujourd'hui. Parmi ces instruments, il mentionne explicitement la possibilité de prendre des mesures par décrets pour mettre en œuvre les politiques souhaitées.

Si Jean-Luc Mélenchon venait à être élu président de la République, Manuel Bompard estime qu'une dissolution assez rapide devrait suivre. Cette perspective s'inscrit dans une volonté de renforcer la légitimité démocratique issue d'une telle victoire électorale.

Engagements internationaux et politiques de défense

Sur la scène internationale, Manuel Bompard appelle à obtenir un cessez-le-feu à Gaza en stoppant l'accord économique entre l'Union européenne et Israël. Cette mesure diplomatique est présentée comme une condition nécessaire pour influencer la situation humanitaire.

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Concernant les affaires de défense, Manuel Bompard juge indispensable d'analyser les besoins réels en matière de politique militaire. Il souhaite également un débat à l'Assemblée nationale pour discuter de la réalité de la présence de soldats français en Ukraine.

L'objectif premier pour Manuel Bompard est que la guerre en Ukraine s'arrête le plus rapidement possible. Ce souhait s'accompagne d'un programme international fondé sur des principes stricts d'indépendance et de non-alignement face aux conflits majeurs.

Relations diplomatiques et méfiance politique

Manuel Bompard exprime une méfiance claire envers certains partis étrangers, citant explicitement le parti d'extrême droite allemand AfD. Cette déclaration illustre la vigilance du mouvement face à la montée des forces d'extrême droite en Europe.

Ces multiples positions dessinent une stratégie politique globale pour La France insoumise. Elle combine une vigilance électorale interne avec une remise en question des alliances internationales traditionnelles.