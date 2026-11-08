Manuel Bompard défend la politique sociale face au gouvernement

Le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, détaille les propositions de son parti pour le pouvoir d'achat et la retraite.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a multiplié les interventions publiques pour défendre les orientations sociales de son mouvement face aux critiques du gouvernement et des autres formations politiques de gauche. Son discours met l'accent sur la nécessité de protéger le pouvoir d'achat des travailleurs et de réformer les inégalités salariales dans les entreprises françaises.

Politique salariale et pouvoir d'achat

Manuel Bompard assure que si les entreprises sont capables d'augmenter les gros salaires, elles doivent également être en mesure d'augmenter les petits salaires. Cette position vise à réduire les écarts de rémunération qui persistent dans le tissu économique national. Il rappelle que tous les travailleurs retiendront que Marine Le Pen est opposée à l'augmentation du Smic, soulignant ainsi une divergence majeure avec l'extrême droite dans le débat sur la revalorisation du salaire minimum.

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Lors des débats sur les mesures économiques, Manuel Bompard précise qu'il ne voit pas ce qu'il y a de confiscatoire dans les propositions visant à limiter les héritages immobiliers. Il défend l'idée que ces mécanismes ne constituent pas une atteinte illégitime aux biens propres, mais une manière de réguler les transmissions de richesses excessives. Il insiste sur le fait que ces propositions sont justes et nécessaires pour l'équité sociale.

Proposition d'état d'urgence social

Il faut être en capacité de prendre des mesures immédiates, declare Manuel Bompard en détaillant la proposition d'état d'urgence social proposée par Jean-Luc Mélenchon. Cette idée vise à mettre en place un cadre législatif permettant une intervention rapide de l'État pour protéger les populations les plus vulnérables face à la crise du coût de la vie. L'objectif est de déployer des ressources ciblées sans attendre les lenteurs bureaucratiques habituelles.

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La colère sociale est un sujet central dans ce discours. Si vous voulez apaiser le climat, apaisez les souffrances, exhorte Manuel Bompard. Cette approche suggère que la stabilisation politique ne peut se faire par la répression ou l'ignoration, mais par une prise en compte directe des difficultés quotidiennes rencontrées par les citoyens. Le coordinateur national insiste sur le lien direct entre bien-être social et stabilité politique.

Retraite et débats politiques

Le passage de l'âge de départ à la retraite à 64 ans a été une horreur sociale, selon Manuel Bompard. Cette réforme est présentée comme une attaque directe contre les travailleurs et leurs conditions de vie. Le coordinateur de La France insoumise rappelle que la présidentialité est un enjeu majeur et affirme que leur parti a déjà un programme clair et précis. Ils se disent être les seuls à proposer une vision complète et cohérente pour la France.

Manuel Bompard propose également à Raphaël Glucksmann d'arrêter de brutaliser le débat politique à gauche. Cette invitation à la modération vise à éviter les confrontations stériles qui nuisent à la construction d'une alternative politique crédible. Il souhaite que les forces de gauche s'unissent autour de programmes communs plutôt que de s'affronter verbalement.

Formation et intelligence artificielle

Enfin, le sujet de la formation des salariés est abordé sous un angle différent avec Gabriel Attal. Celui-ci détaille sa vision sur l'intelligence artificielle en proposant un plan de formation pour former 20 millions de salariés français en trois ans. Cette initiative contraste avec les propositions de La France insoumise mais partage un objectif de montée en compétences de la main-d'œuvre. Manuel Bompard reconnaît l'importance de l'adaptation technologique tout en restant fidèle à sa ligne sociale stricte.