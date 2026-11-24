Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, propose de remplacer les 500 parrainages par 150.000 signatures citoyennes et prône un modèle économique mixte pour la France.

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a clairement exprimé sa position sur les règles fondamentales du jeu électoral français. Il estime que les dispositifs actuels empêchent une véritable participation citoyenne et nécessite une réforme profonde du système de parrainage des candidats à la présidentielle. Cette prise de position s'inscrit dans une vision plus large de la démocratie et de l'économie.

Réforme des Parrainages Citoyens

Manuel Bompard appelle officiellement à remettre en cause la règle actuelle exigeant 500 parrainages d'élus. Il propose de remplacer ce système par une collecte de 150.000 parrainages de citoyens ordinaires. Selon lui, cette méthode permettrait de sortir de l'oligarchie politique actuelle et d'ouvrir le champ des possibles à des figures qui ne disposent pas nécessairement du soutien des institutions.

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Le coordinateur de La France insoumise considère que le processus actuel est trop restrictif et favorise une élite politique fermée. Il souhaite que les candidats puissent être légitimés directement par le peuple et non par une poignée d'élus locaux. Cette proposition vise à redonner du pouvoir aux électeurs et à diversifier le paysage politique français de manière significative.

Transition Écologique et Souveraineté

Sur le plan économique, Manuel Bompard défend l'idée d'un modèle économique mixte. Il souligne que la transition écologique nécessite des capacités de production souveraines, notamment dans le secteur de l'acier. Il cite l'exemple d'ArcelorMittal pour illustrer la nécessité de maintenir une industrie nationale forte capable de répondre aux défis environnementaux sans dépendre excessivement de l'étranger.

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Il assure que l'État ne doit pas décider de tout, mais qu'il doit jouer un rôle central dans l'organisation de cette transition. L'objectif est de combiner efficacité économique et justice sociale tout en préservant les emplois et les savoir-faire nationaux. Cette vision cherche à concilier les impératifs écologiques avec la protection de l'emploi et de l'industrie française.

Stratégie Électorale et Second Tour

Manuel Bompard déclare que Jean-Luc Mélenchon est en mesure de remporter le second tour de la présidentielle. Il rejette l'idée de changer les règles du jeu alors que la partie a déjà commencé, estimant que la stratégie de son parti doit rester cohérente. Il considère que l'arc républicain, qui exclut la France insoumise, est une construction artificielle qui ne résout pas les problèmes de fond.

Il prédit que cette approche pourrait mener à des résultats inattendus et que le vote contestataire pourrait jouer un rôle déterminant. Selon lui, les électeurs sont fatigués des consensus traditionnels et cherchent des alternatives radicales mais plausibles. La France insoumise se positionne comme l'unique force capable de proposer une rupture réelle avec le système actuel et d'incarner cette volonté de changement profond.