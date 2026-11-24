Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, dénonce la stigmatisation du parti par l'État. Il expose les lignes directrices du programme sur l'Ukraine, Gaza et la défense.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a mené une série de déclarations fermes pour défendre son mouvement contre les accusations de violence et outline les priorités stratégiques du parti. Il a explicitement déclaré qu'aucun insoumis n'assumait la moindre responsabilité dans les actes violents survenus lors des mobilisations lycéennes. Selon lui, le gouvernement actuel mobilise systématiquement tous les leviers de l'État afin de stigmatiser La France insoumise, une tactique qu'il rejette catégoriquement tout en affirmant la légitimité de la résistance politique face à ces pressions institutionnelles.

Gouvernance par décret et dissolution présidentielle

Face à la critique de la méthode gouvernementale, Manuel Bompard souligne que, en attendant la mise en place d'une VIe République, les autorités continuent de gouverner avec les outils juridiques existants. Il précise que cela inclut la prise de mesures législatives par décrets, une pratique qu'il conteste comme étant contraire à une démocratie parlementaire saine. Cette approche est perçue par LFI comme une dérive autoritaire qui marginalise le débat public et les représentants élus au Parlement.

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Concernant le scénario d'une victoire présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon, le coordinateur a précisé que la dissolution de l'Assemblée nationale devrait intervenir assez rapidement. Cette mesure viserait à offrir un nouveau mandat populaire au peuple français pour conforter la mandate révolutionnaire du parti. Manuel Bompard insiste sur l'importance de cette étape transitionnelle pour assurer une rupture réelle avec les pratiques politiques des deux dernières décennies.

Politique étrangère : indépendance et cessez-le-feu immédiats

Sur le plan international, le programme de La France insoumise repose sur un principe strict d'indépendance et de non-alignement, affirmé par Manuel Bompard. À propos du conflit à Gaza, le coordinateur exige un cessez-le-feu immédiat. Il affirme fermement que l'obtention d'une trêve durable est conditionnée par l'arrêt de l'accord économique entre l'Union européenne et Israël. Cette position met en lumière la volonté de LFI de lier la diplomatie commerciale aux droits humains et au droit international.

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Parallèlement, la situation en Ukraine reste une priorité absolue pour le mouvement. Manuel Bompard réclame que la guerre s'arrête le plus rapidement possible. Il insiste sur la nécessité d'un débat public complet et transparent. Le coordinateur demande explicitement un débat à l'Assemblée nationale pour discuter de la réalité de la présence de soldats français en Ukraine. Cette demande vise à garantir la transparence démocratique sur un sujet aussi sensible que l'engagement militaire extérieur.

Défense nationale et réforme de l'immigration

Le coordinateur de La France insoumise a également abordé la question budgétaire de la défense. Manuel Bompard soutient qu'il faut analyser en profondeur quels sont les besoins réels en matière de politique de défense nationale avant tout investissement supplémentaire. Cette analyse critique vise à éviter le gaspillage de ressources publiques au profit d'une course aux armements qui, selon lui, ne garantit pas la sécurité des citoyens français face aux défis contemporains.

Enfin, sur les questions migratoires, Manuel Bompard dénonce l'utilisation des immigrés comme de la chair à canon électoral par les partis politiques traditionnels. Il propose de remplacer les centres de rétention administrative par des structures d'accompagnement social. Cette réforme structurelle vise à humaniser la gestion des flux migratoires et à intégrer les nouveaux arrivants dans la société française plutôt que de les marginaliser dans des systèmes carcéraux ou administratifs restrictifs.