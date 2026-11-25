Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, remet en cause la loi sur les armes, l'IGPN et la confiance dans la police.

Le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, a multiplié les critiques envers les dispositifs de maintien de l'ordre et les institutions de contrôle policier lors d'une série de prises de position publiques récentes.

Rejet de la confiance policière et critique de l'IGPN

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a explicitement indiqué qu'il n'accordait pas sa confiance à la police nationale dans le contexte actuel de tensions sociales et de manifestations.

Also read 'Le Rassemblement national porte une vision inégalitaire', estime Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise

Pour remplacer l'Institut Général de la Police Nationale, l'IGPN, ce dernier souhaite la création d'une autorité de contrôle indépendante.

Il propose de s'inspirer du modèle britannique de surveillance des forces de l'ordre pour instaurer un système de redevabilité plus transparent.

Advertisement

Remise en cause de la loi sur les armes à feu

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, remet en cause la loi sur la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre.

Ce texte juridique constitue un point central de désaccord entre les mouvements de gauche radicale et les autorités judiciaires concernant les interventions lors des émeutes.

Principes de désescalade et rôle municipal

Concernant le maintien de l'ordre, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, prône une stratégie de désescalade au sein des manifestations publiques.

Il soutient également que la police municipale a pour rôle essentiel de sécuriser les lieux afin de faire en sorte que des personnes ne soient pas en danger.

Advertisement

Contexte local et sécurité des biens

Guillaume Guerín, maire de Limoges, a annoncé que le gouvernement s'était engagé à prendre en charge 80% du montant total des travaux de rénovation de la mairie.

Parallèlement, la recrudescence des cambriolages mobilise les forces de l'ordre à l'approche des fêtes de Noël, notamment concernant les vols d'argent liquide et de bijoux.