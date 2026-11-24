Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard annonce l'adhésion de Marine Tondelier à la candidature de Jean-Luc Mélenchon tout en détaillant la stratégie politique du parti pour la VIe République.

Marine Tondelier rejoint officiellement la liste de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Cette annonce marque une étape clé dans la construction de la coalition de la gauche souverainiste.

Unité stratégique et consolidation

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, explique cette démarche en soulignant la nécessité impérieuse d'une cohésion au sein du mouvement. Il considère que cette union est indispensable pour garantir une opposition unie face aux institutions actuelles et au gouvernement en place.

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La France insoumise entend ainsi peser de tout son poids sur le processus électoral national. L'objectif affiché est de fédérer les énergies autour d'un programme commun capable de transformer le rapport de forces politique.

Refus de la stigmatisation étatique

Sur le plan sécuritaire, Manuel Bompard réaffirme fermement qu'aucun membre de la France insoumise n'a pris part aux violences lors des récentes mobilisations lycéennes. Il dénonce une instrumentalisation politique de ces faits par les autorités.

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Le coordinateur du parti accuse le gouvernement d'utiliser tous les leviers de l'État pour stigmatiser La France insoumise. Selon lui, cette stratégie vise à diaboliser l'opposition souverainiste plutôt que de traiter les causes sociales des mouvements.

Cette accusation s'inscrit dans une critique plus large de la gestion des manifestations par les services de l'État. Manuel Bompard insiste sur le droit à la contestation pacifique tout en rejetant toute forme de violence.

Cap vers la VIe République

En attendant la mise en place d'une Sixième République, Manuel Bompard rappelle que la direction du pays s'effectue avec les outils juridiques existants. Il précise que cela inclut le recours aux mesures par décrets pour mettre en œuvre les décisions politiques.

Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, une dissolution parlementaire rapide devrait suivre, selon les plans de la France insoumise. Cette étape est vue comme un moyen de renforcer la légitimité du nouveau pouvoir.

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La transition vers un nouveau régime politique reste un pilier central du programme. La France insoumise travaille activement à l'écriture d'une nouvelle Constitution pour rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif.

Perspectives internationales et défense

Au niveau géopolitique, Manuel Bompard plaide pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza via la suspension de l'accord économique entre l'Union européenne et Israël. Il juge cette mesure indispensable pour exercer une pression diplomatique réelle.

Concernant l'Ukraine, il souhaite un débat public à l'Assemblée nationale sur la présence des soldats français. La France insoumise prône une indépendance nationale et un non-alignement strict dans les conflits internationaux.

L'analyse des besoins en défense doit être rigoureuse et indépendante des alliances militaires imposées. Le but est de garantir la sécurité nationale sans s'engager dans des guerres par procuration. Le rejet total du vote pour Marine Le Pen reste également une ligne rouge pour le mouvement.