Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, lie la résolution du conflit à Gaza à la rupture de l'accord économique UE-Israël.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a exprimé une position claire concernant l'escalade violente à Gaza. Il affirme que l'obtention d'un cessez-le-feu durable passe inévitablement par la suspension de l'accord économique existant entre l'Union européenne et Israël. Cette déclaration place le député européen au cœur des débats sur la politique étrangère française et européenne.

Conditionnement diplomatique du conflit à Gaza

Manuel Bompard refuse toute forme de complaisance envers les politiques israéliennes actuelles. Il indique explicitement ne pas avoir confiance dans les parties prenantes actuelles du conflit. Pour lui, la pression économique est l'un des rares leviers réalistes pour contraindre les parties à l'arrêt des hostilités. Cette approche s'inscrit dans une stratégie de désescalade immédiate.

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Le coordinateur de La France insoumise ne se contente pas de condamner les violences. Il propose une action concrète et immédiate. Selon lui, l'Union européenne doit cesser tout soutien financier ou commercial à Israël. Cet acte symbolique et matériel vise à montrer que la solidarité européenne n'est pas inconditionnelle.

Indépendance et non-alignement de la politique internationale

Cette position sur Gaza reflète le principe fondamental du programme international de La France insoumise. Manuel Bompard réitère que la France doit adopter une politique d'indépendance et de non-alignement. Cela signifie refuser systématiquement de suivre les grandes puissances ou les alliances préétablies sans critique.

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Manuel Bompard souhaite un débat à l'Assemblée nationale pour discuter de la réalité de la présence des soldats français. Il demande une transparence totale sur l'engagement militaire français en Ukraine. Pour lui, la guerre en Ukraine doit s'arrêter le plus rapidement possible, indépendamment des positions géopolitiques traditionnelles.

Le budget de la défense est également sujet à remise en question. Manuel Bompard soutient que la France doit analyser quels sont ses besoins réels en matière de politique de défense. Cette analyse doit précéder tout nouvel engagement international ou augmentation des dépenses militaires. La priorité doit être mise sur la protection des citoyens et non sur l'expansionnisme.

Réforme des forces de l'ordre et contrôle institutionnel

Sur le plan intérieur, Manuel Bompard remet en cause la loi sur la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre. Il considère que cette loi favorise l'usage disproportionné de la violence. Il prône une stratégie de désescalade au sein des manifestations pour protéger le droit de manifester.

Manuel Bompard souhaite remplacer l'IGPN par une autorité de contrôle indépendante. Il propose de s'inspirer du modèle britannique pour assurer une surveillance plus stricte et impartiale des forces de police. Cette réforme vise à restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions de l'État.

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Concernant la police municipale, Manuel Bompard définit son rôle comme étant de sécuriser les lieux. L'objectif premier est de faire en sorte que des personnes ne soient pas en danger. Cette vision met l'accent sur la prévention et la proximité plutôt que sur la répression pure.

Politique migratoire et justice sociale

Manuel Bompard dénonce l'utilisation des immigrés comme de la chair à canon électoral. Il accuse les partis politiques traditionnels de instrumentaliser la question migratoire à des fins de communication politique. Cette critique s'accompagne d'une proposition concrete pour les OQTF.

Manuel Bompard souhaite remplacer les centres de rétention administrative par des structures d'accompagnement. Cette mesure vise à traiter la question de l'immigration avec humanité et efficacité. Elle replace la question dans un cadre social et non purement sécuritaire. Ces multiples prises de position montrent la cohérence de La France insoumise sur l'ensemble des dossiers de société.