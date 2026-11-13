Mantes-la-Jolie utilise GTA pour lutter contre les violences sexistes

La ville de Mantes-la-Jolie adapte l'univers du jeu vidéo Grand Theft Auto pour sensibiliser les jeunes garçons aux violences faites aux femmes en novembre 2026.

La Ville de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines a lancé une campagne de sensibilisation audacieuse en novembre 2026 contre les violences faites aux femmes. Pour interpeller directement la jeunesse masculine, la municipalité a détourné les codes graphiques iconiques du jeu vidéo Grand Theft Auto. Cette initiative vise à capter l'attention d'une génération déjà familière avec l'univers du gaming tout en abordant un sujet de société urgent.

Une stratégie visuelle inspirée de GTA VI

Le concept s'appuie sur la sortie mondiale de l'opus VI de la franchise, prévue le jeudi 19 novembre 2026. Six affiches reprennent la charte graphique reconnue des gamers pour diffuser le message choc. Le slogan principal " Gars T'es l'Avenir " est complété par le sous-titre " Choisis l'homme que tu veux être ". Cette approche provocation permet de briser le silence autour du phénomène tout en restant ancrée dans la culture numérique des adolescents.

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Sensibilisation aux stéréotypes masculins

La mairie cible spécifiquement les discours masculinistes présents sur les réseaux sociaux. L'objectif est de mieux comprendre les mécanismes qui alimentent les stéréotypes de genre et les inégalités. La campagne cherche également à identifier les comportements à risque chez les jeunes garçons. Elle vise enfin à faire connaître les dispositifs d'accueil et d'accompagnement destinés aux victimes de violence.

Des images chocs et symboles culturels

Les illustrations montrent des scènes de violence explicites adaptées au style visuel du jeu. On y voit une jeune femme sermonnée, une autre en pleurs sous emprise ou encore secouée violemment. Une image utilise l'emoji de l'aubergine comme symbole de harcèlement à travers une tentative de baiser imposé. Ce choix symbolique sert à déclencher une réflexion immédiate sur le consentement et le respect.

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Échanges et concert pour l'égalité

La campagne s'inscrit dans un programme plus large incluant des temps d'échanges et de débat. Un concert placé sous le signe de l'égalité et du respect est également prévu. Ces événements visent à mobiliser l'ensemble de la communauté contre les violences faites aux femmes. La rencontre propose de questionner les stéréotypes de genre et de masculinité pour nourrir la réflexion collective.

Engagement territorial face au fléau sociétal

La municipalité mantaise réaffirme son engagement total sur la lutte contre les violences sexistes. L'initiative combine le sens du timing avec une créativité forte pour aborder frontalement ce fléau. En s'adressant aux garçons, la ville espère influencer les comportements futurs et promouvoir une culture du respect. Cette démarche audacieuse montre comment les institutions locales peuvent utiliser les supports modernes pour changer les mentalités.