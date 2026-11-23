À Manosque, un pin parasol s'est effondré à la résidence Jean-Giono, ravivant le débat sur la gestion des arbres menaçants et les restrictions de l'ABF.

Un événement météorologique majeur a marqué la fin de semaine à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence, en provoquant la chute brutale d'un pin parasol géant. Dimanche 22 novembre 2026 vers 17h, les violentes pluies et les rafales de vent ont déstabilisé l'ancrage de cet arbre monumental d'environ 20 mètres de haut. Cet incident s'est produit sur la montée des Vraies Richesses, touchant directement le jardin d'une villa mitoyenne de la résidence Jean-Giono, et relance immédiatement la controverse sur la sécurité des résidents face à la végétation environnante.

Alertes répétées et refus administratifs

Les habitants de la résidence Jean-Giono ne sont pas surpris par cet effondrement, car la situation critique était connue et documentée depuis plusieurs années. Brigitte Dauberte, présidente du conseil syndical, a attiré l'attention de la Mairie sur ce danger potentiel depuis trois ans. Un dossier technique solide, comprenant des expertises de l'Office national des forêts (ONF) et des diagnostics approfondis, a été constitué pour étayer ces inquiétudes légitimes. Dès octobre 2023, un premier diagnostic avait déjà identifié la menace, une alerte qui a été confortée en avril 2025 par un test de traction révélant un ancrage structurellement suspect.

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Malgré ces preuves scientifiques et les risques avérés pour la sécurité publique, les demandes d'abattage ont systématiquement rencontré l'opposition de l'Architecte des bâtiments de France (ABF). La copropriété avait déposé des demandes auprès du service urbanisme, mais les services de l'ABF ont toujours refusé l'abattage en invoquant le statut de ces arbres comme espèces remarquables et donc préservées. Les riverains soupçonnent également une autre contrainte, liée à la proximité immédiate du site protégé du Paraïs, d'avoir influencé cette inertie administrative, créant une impasse sécuritaire pour les habitants.

Conséquences immédiates et tensions locales

L'accident de ce dimanche a été évité de justesse, mais la menace persiste toujours pour la communauté de la résidence Jean-Giono. La résidente d'une villa voisine s'inquiète ouvertement de la persistance de cette situation dangereuse, tandis que Brigitte Dauberte dénonce fermement cet état de fait provisoire qui met en danger les vies humaines. Le syndic indique avoir essuyé trois refus successifs d'abattage de la part de l'ABF, illustrant la difficulté de faire prévaloir la sécurité sur les considérations patrimoniales dans ce contexte précis.

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Les habitants restent exposés au danger, notamment en raison de la présence d'autres arbres déjà endommagés par la météo. En effet, un autre arbre est déjà au sol, et deux autres pins parasol sont dangereusement inclinés non loin des habitations. Cette accumulation de risques naturels amplifie l'urgence de la situation, alors que la communauté attend une décision ferme des autorités compétentes pour garantir leur tranquillité et leur intégrité physique dans leur propre foyer.

Nouveaux développements et coûts financiers

Désormais, la mairie semble prête à jouer un rôle de facilitateur entre l'ABF et la copropriété pour débloquer la situation. Du fait que les arbres sont tombés ou ont été endommagés en raison de la météo, la copropriété va pouvoir procéder à l'abattage des spécimens restants dangereux, contournant ainsi l'interdiction initiale. Cependant, cette solution n'est pas exempte de frais supplémentaires pour le conseil syndical, qui devra supporter les coûts liés à cette opération de sécurisation urgente.

Ces nouvelles dépenses s'ajoutent aux près de 5 000 euros déjà déboursés pour effectuer les différentes expertises et diagnostics nécessaires au cours des années précédentes. La commune a rappelé que ce n'est pas à elle d'aller couper les arbres dans une copropriété privée, renforçant ainsi la responsabilité des gestionnaires de la résidence dans la résolution de ce litige complexe. Cet épisode met en lumière la nécessité d'une collaboration plus efficace entre les propriétaires, les services techniques municipaux et les instances de protection du patrimoine pour prévenir de tels dangers à l'avenir.