Manosque accueille le premier match de Pro A féminine de tennis de table

L'ANMTT s'incline face à Lys-Lille lors du premier match Pro A féminin à Manosque. Le suspense et la qualité technique ont conquis le public despite la blessure d'Haponova.

Le dimanche soir marque une date historique pour le sport dans les Alpes-de-Haute-Provence. Manosque a accueilli pour la toute première fois une rencontre de Pro A féminine de tennis de table. L'événement, organisé par l'alliance Nîmes-Montpellier en collaboration avec le TT Pays de Giono, a vu les " locales " s'incliner face à Lys-Lille. La salle Édouard Fachleitner a vibré pendant trois heures et quinze minutes sous les yeux de deux cent trente spectateurs.

Un suspense intense et une blessure marquante

L'issue du match a été incertaine jusqu'à la fin grâce à la performance de Yuna Ojio. Cette pongiste japonaise de Lys-Lille, connue pour sa prise de raquette très peu orthodoxe avec quatre doigts, a causé des dégâts majeurs. Elle a battu Anna Hursey au deuxième match sur le score de trois sets à deux, avant de vaincre la Brésilienne Bruna Takahashi lors du quatrième sur le score de trois sets à un. Le score global penchait alors du côté de l'ANMTT, menant deux à un, mais les deux derniers simples ont basculé en faveur des Lilloises.

Also read 11.11 sur AliExpress : un code promo fait passer les Samsung Galaxy Buds3 Pro à 120,39 €

La dramaturgie a atteint son paroxysme lors de la confrontation entre Anna Hursey et Hanna Haponova. Cette dernière s'est blessée à la cheville alors que le score était nul, un à un. Malgré la douleur visible et un temps mort médical qui a pu désorganiser le rythme de jeu, l'expérimentée Ukrainienne a remporté l'ultime set. Cette victoire serrée a permis à Lys-Lille de s'imposer, privant le public manosquin de la satisfaction d'une victoire de l'équipe domiciliée.

Les réactions des dirigeants et du public

Christophe Lebrun, le président du TT Pays de Giono et oncle des joueurs professionnels Alexis et Félix Lebrun, dresse un bilan globalement positif de cette soirée inaugurale. Il souligne que les spectateurs sont repartis ravis, découvrant la réalité du haut niveau féminin. Beaucoup de spectateurs ont été surpris par la rapidité des échanges, une qualité souvent perdue lors de la retransmission télévisée. Le public a pu constater la puissance et la vitesse des balles que l'œil nu saisit mieux que les caméras.

Advertisement

La communication autour de ce match s'est avérée complexe, organisé un peu en dernière minute durant une période de vacances scolaires. Malgré ces défis logistiques, l'événement a attiré cent soixante-dix entrées payantes. Ce chiffre ne prend pas en compte les invités et les membres des staffs techniques présents dans la salle. Florian Habuda, lors de la conférence de presse d'avant-match, avait mis en garde contre la difficulté de battre des formations disposant d'une première joueuse de haut niveau.

L'impact du retour de Rachel Moret

Le retour de la Suissesse Rachel Moret a joué un rôle central dans le déroulement du match. Cette dernière, en reconversion après une blessure, a affronté Bruna Takahashi lors du cinquième et dernier match décisif. Son expérience et sa technique ont permis de maintenir le suspense jusqu'au bout. L'ANMTT alignait une équipe forte, mais la régularité des joueuses de Lys-Lille, soutenues par la forme physique retrouvée de certaines éléments, a été déterminante.

Ce premier match pose les bases d'une nouvelle dynamique pour le tennis de table féminin en région. La présence d'une affluence significative et l'intérêt manifesté par les spectateurs sont des indicateurs positifs pour les futures échéances. Les organisateurs espèrent capitaliser sur cette expérience pour maintenir l'engagement du public et développer la visibilité du sport dans le département. L'événement a démontré la capacité de Manosque à accueillir des compétitions de niveau national.

Les perspectives pour les équipes engagées

Pour Lys-Lille, cette victoire confirme leur statut de favori sur le plan individuel grâce à des joueuses comme Yuna Ojio et Anna Hursey. Elles ont démontré leur capacité à résister à la pression d'un public local passionné. Pour l'alliance Nîmes-Montpellier, le défi reste de surmonter les défaites individuelles face aux numéros un adversaires. La blessure de Hanna Haponova rappelle la fragilité physique dans ce sport et l'importance de la gestion des temps morts médicaux.

Advertisement

Les dirigeants des clubs impliqués, notamment Christophe Lebrun, insistent sur la nécessité de continuer à investir dans la promotion du tennis de table. La soirée a prouvé que le public est prêt à se déplacer pour voir du sport de qualité. Les prochaines étapes consisteront à analyser les performances pour préparer la suite de la saison. L'objectif est de maintenir cette dynamique positive et d'attirer encore plus de monde lors des prochaines rencontres de Pro A féminine.