Manon Marsault : détails sur la séparation d'avec Julien Tanti

Après onze ans de vie commune, Manon Marsault et Julien Tanti officialisent leur rupture. La candidate explique les raisons profondes de ce divorce.

Manon Marsault a pris les devants pour expliquer sa séparation avec Julien Tanti. Cette décision met fin à onze années de relation.

Annonce officielle de la rupture

Le 27 octobre dernier, Manon Marsault a officialisé sa séparation avec Julien Tanti. Elle précise que cette rupture n'est pas impulsive. Des difficultés ont persisté pendant des années au sein du couple.

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La candidate de télé-réalité évoque un manque d'attention et de communication. Ces éléments ont contribué à la détresse ressentie par Manon Marsault durant leur mariage.

Explications détaillées sur Snapchat

Manon Marsault utilise Snapchat pour clarifier sa position publique. Elle publie un message long le mardi 4 novembre. Ce jour précis marque son retour sur le sujet brûlant de son divorce.

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Elle insiste sur le fait que partir demande aussi de se battre. La décision finale résulte de longs efforts pour sauver l'union conjugale. Des secondes chances avaient été accordées dans l'espoir d'une amélioration durable.

Gestion quotidienne des enfants

Manon Marsault assure assurer le quotidien de Tiago et Angelina. Julien Tanti doit s'adapter à une nouvelle organisation familiale. Les deux parents coordonnent leurs emplois du temps respectifs.

La mère des enfants confirme rester disponible pour eux. Elle répond aux critiques sur ses méthodes éducatives actuelles. Son objectif prioritaire reste le bien-être de ses enfants.

Réactions publiques et soutien

Les internautes réagissent massivement à l'annonce du divorce. Certains questionnent l'organisation des visites parentales. Manon Marsault défend fermement sa façon de gérer la co-parentalité.

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Julien Tanti exprime aussi ses propres sentiments difficiles. Il confie ressentir un vide inexplicable après la séparation. Le père des enfants choisit la discrétion sur les détails intimes.

Avenir professionnel et personnel

Manon Marsault envisage de rester à Dubaï temporairement. Elle participe à des émissions comme TBT9 pour partager son vécu. La candidate continue sa carrière médiatique malgré la crise personnelle.

Julien Tanti doit également faire face aux changements. Il prépare son avenir loin de son ex-conjointe. Les deux candidats restent actifs dans l'univers de la télévision.