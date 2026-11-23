Manon candidate de L'amour est dans le pré donne des nouvelles suite à la découverte de tumeurs cérébrales. Entretien exclusif sur son état de santé et ses examens.

Manon, la candidate de la vingt-et-unième saison de L'amour est dans le pré, s'est ouverte à la presse le lundi vingt-trois novembre deux mille vingt-six pour partager un état de santé bouleversé. L'éleveuse de chevaux a confirmé la présence de deux tumeurs au cerveau après une violente chute de cheval survenue en octobre dernier. Cette révélation faite lors d'un entretien avec le magazine Gala a provoqué une vague d'inquiétude parmi ses fans et l'opinion publique.

Découverte accidentelle des tumeurs cérébrales

Les médecins ont diagnostiqué la présence de ces lésions inattendues à la suite d'un traumatisme crânien subi par la jeune femme. Bien qu'elle n'ait ressenti aucun symptôme préalable, l'accident a nécessité une hospitalisation immédiate et une série d'examens médicaux approfondis. Le bilan initial a également mis en lumière un léger saignement intracrânien qui a obligé Manon à passer vingt-quatre heures aux urgences hospitalières.

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La candidate de M6 n'a pas caché sa surprise face à ces résultats. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait auparavant aucun signe avant-coureur de cette pathologie. La nature exacte des tumeurs demeure encore à déterminer par les spécialistes qui vont analyser les prélèvements. Cette incertitude médicale maintient la jeune agricultrice dans une situation d'attente anxieuse jusqu'à la fin de son parcours d'investigation clinique.

Positionnement de Manon face à la maladie

Malgré la gravité potentielle de ce diagnostic, Manon fait preuve d'une résilience remarquable dans ses propos. Elle a confié à nos confrères qu'elle ne considérait pas cette situation comme quelque chose de dramatique pour le moment. Cette attitude positive reflète sa détermination à ne pas être définie uniquement par sa mucoviscidose, une maladie chronique dont elle souffre depuis longtemps.

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La jeune femme a utilisé son influence sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public aux risques de la pratique équestre sans protection adéquate. Elle a partagé des photographies montrant l'équipement qui lui a probablement sauvé la vie lors de la chute. Cet incident traumatisant a transformé sa douleur personnelle en un message de prévention pour les autres cavaliers et les amateurs de sports équestres.

Impact sur sa vie personnelle et professionnelle

Cette découverte médicale intervient alors que les téléspectateurs s'interrogeaient sur la relation entre Manon et son prétendant Kévin. La candidate avait récemment choisi Kévin plutôt que Sébastien dans le cadre du programme télévisé. Les rumeurs de rupture avaient circulé après une publication ambiguë sur TikTok, mais Manon a décidé de clarifier la situation.

Elle a assuré que tout allait bien entre elle et Kévin malgré les événements de santé. L'éleveuse poursuit ses projets professionnels et son activité auprès des chevaux tout en suivant les recommandations médicales. Elle a indiqué qu'elle ne monterait plus jamais à cheval sans porter un casque, soulignant l'importance cruciale des mesures de sécurité.

Prochaines étapes du parcours médical

La jeune éleveuse devra patienter plusieurs semaines avant d'obtenir des réponses définitives sur la bénignité ou la malignité des tumeurs. Ce délai d'attente est nécessaire pour l'analyse complète des examens complémentaires prescrits par les médecins spécialistes. Manon reste en contact régulier avec son équipe soignante qui suit l'évolution de son état de santé avec une vigilance accrue.

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Elle a également évoqué les choses simples qui lui tiennent à cœur comme le fait de s'émouvoir, bien manger et rire. Ces moments de légèreté l'aident à maintenir un moral solide durant cette période incertaine. La candidate de L'amour est dans le pré remercie le soutien de son entourage et des téléspectateurs qui suivent son histoire avec attention et bienveillance.