Manon et Anthony Picheyre: sacrés championnes du monde de plancha le 16 mai 2026

Manon et Anthony Picheyre, un couple originaire de Haute-Garonne, ont remporté le championnat du monde de plancha organisé par la résidence hôtelière Jo & Joe à Hossegor. Manon et Anthony Pichetyre ont préparé 28 préparations culinaires différentes sur une seule plancha et ont remporté l'épreuve organisée dans le cadre du Good Food Good Mood festival à fin de semaine dernière à Hossegor.

L'équipe des 'Planches Ferias', composée de Manon et Anthony Picheyre, a été sacrée championne du monde de plancha ce samedi 16 mai 2026 à Hossegor, après deux jours de épreuves organisés au Good Food Good Mood festival.

Manon et Anthony Picheyre, un couple originaire de Haute-Garonne, ont remporté l'épreuve organisée dans le cadre du festival Good Food Good Mood à fin de semaine dernière à Hossegor, en préparant 28 préparations culinaires différentes sur une seule plancha. Ils ont dû faire face à 28 préparations culinaires différentes, toutes préparées exclusivement sur une plancha. Manon et Anthony Picheyre ont aussi eu l'occasion de goûter à la cuisine végétarienne étoilée du Moulin d'Alotz, à Arcangues, en Basse-Navarre.

Trois duos finalistes ont donc rallumé leurs planchas pour plancher sur les recettes et les confections d'un plat, puis d'un dessert devant contenir du kiwi de l'Adour. Manon et Anthony Picheyre ont finalement devancé leurs concurrents en remportant le tournoi, parmi lesquels le duo belge et une autre formation originaire d'Espagne.

Ainsi, Manon et Anthony Picheyre, un couple originaire de Haute-Garonne, se sont imposés en remportant le championnat du monde de plancha organisé par la résidence hôtelière Jo & Joe à Hossegor





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Championnes Du Monde De Plancha Le Moulin D'alotz Arcangues (Basse-Navarre)

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