Manifestations Stop The AI Race : Plaidoyer pour un traité sino-américain contre la superintelligence

Des militants exigent un accord entre Washington et Pékin pour interdire la superintelligence. Une mobilisation internationale portée par le mouvement Stop The AI Race.

Une centaine de participants ont convergé samedi devant le siège de OpenAI à San Francisco en Californie pour protester contre la course effrénée au développement des intelligences artificielles. Organisé par le mouvement Stop The AI Race, ce rassemblement vise à interpeller directement les dirigeants américains et chinois afin d'instaurer une réglementation internationale stricte.

Les manifestants réclament explicitement un traité bilatéral entre Washington et Pékin destiné à interdire la création de superintelligences. Cette catégorie d'IA, définie comme dépassant les capacités cognitives humaines, représente selon les organisateurs un risque existentiel majeur nécessitant une action diplomatique immédiate et coordonnée.

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Exigences diplomatiques envers Donald Trump et Xi Jinping

La cible principale de cette mobilisation reste les présidents Donald Trump et Xi Jinping, dont la rencontre est prévue la semaine suivante lors du sommet de l'Apec à Shenzhen. Les protestataires souhaitent que ces deux chefs d'État utilisent ce cadre diplomatique pour négocier un accord contraignant, similaire au traité de non-prolifération nucléaire de 1968.

Michaël Trazzi, fondateur français du mouvement Stop The AI Race, a exprimé lors de son intervention une crainte profonde concernant les développements technologiques actuels. Il a indiqué redouter la construction d'une intelligence artificielle suffisamment puissante pour mettre en danger l'humanité entière, avant même que sa propre nièce ne commence à parler.

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Arguments sur la course technologique entre entreprises et États

La dynamique de concurrence entre les géants technologiques est au cœur des préoccupations soulevées par les manifestants. Zack M. Davis, ancien ingénieur logiciel, a souligné que l'arrêt unilatéral d'une entreprise comme Anthropic ou d'un pays comme les États-Unis ne ferait que pousser ses concurrents, tels qu'OpenAI ou la Chine, à prendre une longueur d'avance dangereuse.

Ce sentiment d'urgence est amplifié par la publication récente des documents d'introduction en bourse d'Anthropic, qui mettent en lumière la croissance fulgurante de la start-up tout en admettant les risques extrêmes associés à l'IA. Ces informations ont renforcé la position des activistes, pour qui la confiance accordée aux entreprises est insuffisante pour garantir la sécurité publique.

Impact global et stratégies de mobilisation internationale

Le mouvement a élargi sa stratégie en annonçant des rassemblements simultanés dans une vingtaine de villes à travers le monde, incluant Paris, Montréal et Berlin. Cette coordination vise à transformer une voix locale en un murmure global capable de faire entendre une demande de réglementation forte, comme l'a illustré la marche à Paris dirigée par Clémence Peyrot de Pause IA.

L'atmosphère sur place à San Francisco était marquée par des slogans réclamant un freinage immédiat de cette " course au précipice " et l'abolition d'une " guerre des robots ". Les pancartes, dont certaines reprenaient le titre du best-seller de 2025 If Anyone Builds It, Everyone Deaths d'Eliezer Yudkowsky et Nate Soares, résonnaient avec les avertissements du laboratoire MIRI sur les menaces potentielles.