Manifestations massives à Prague contre la réforme médiatique de Babis

Des centaines de milliers de Tchèques manifestent à Prague le 24 novembre contre le projet de loi d'Andrej Babis visant à réduire le financement de la radio publique Cesky rozhlas et de la télévision.

Des centaines de milliers de citoyens tchèques ont convergé vers la capitale Prague le 24 novembre pour dénoncer violemment le projet du gouvernement mené par Andrej Babis. Ce mouvement de contestation massive vise spécifiquement la volonté de l'exécutif de réduire drastiquement le financement attribué à la radio et à la télévision publiques. La mobilisation prend une ampleur historique dans une ville où la liberté de la presse a toujours été un enjeu politique central.

Contexte législatif et acteurs de la coalition

La coalition gouvernementale, composée du mouvement populiste ANO, du parti d'extrême droite SPD et des eurosceptiques des Motoristes, a adopté en première lecture un projet de loi le 24 octobre. Cette mesure vise officiellement à supprimer ou réduire considérablement le modèle de financement actuel des médias publics. Le sujet politique est désormais considéré comme verrouillé au sein de la chambre parlementaire, laissant la société civile comme seule voie de résistance effective face à cette réforme structurelle.

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Menaces existentielles pour les journalistes

Les professionnels des médias expriment une crainte profonde quant à l'avenir de leur institution. Jan Kaliba, journaliste qui travaille depuis vingt et un ans à la station, qualifie cette initiative de plus grande menace jamais rencontrée par ses collègues. Pour lui, il ne s'agit pas d'une simple réforme budgétaire mais d'une attaque directe contre l'indépendance éditoriale et la survie même de l'entreprise publique face à une majorité politique hostile.

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Symbole historique de la résistance

La manifestation prend place à proximité du siège de Cesky rozhlas, situé sur l'avenue Vinohradská. Ce bâtiment en béton, construit en 1933, est chargé d'histoire symbolique pour la nation. Pendant l'insurrection de Prague en 1945, c'est précisément depuis ces murs qu'un présentateur a cessé de parler allemand, marquant le début de la libération de la capitale. En 1968, lors de l'occupation soviétique, des salariés avaient également tenté de préserver une diffusion libre avant d'être écartés de force par le régime.

Appel à la mobilisation citoyenne

L'initiative citoyenne Milion Chvilek a joué un rôle déterminant dans l'organisation de ce rassemblement. Sous le nom de code 4:36, en référence à l'heure précise de la lecture du projet de loi, l'appel a résonné auprès d'une large partie de la population. Cette mobilisation illustre la capacité de la société civile à s'organiser rapidement face à des décisions perçues comme menaçant les fondements démocratiques et culturels du pays.