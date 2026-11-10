Manifestations lycéennes du 10 novembre : violences à Chelles et mobilisation nationale

Le 10 novembre, des milliers de lycéens manifestent en France. À Chelles, une élue est blessée par une bouteille d'essence. Retour sur cette journée marquée par la colère.

La journée du mardi 10 novembre 2026 a été marquée par une forte mobilisation des lycéens et des enseignants à travers la France, mêlant rassemblements pacifiques et incidents graves. Des centaines de personnes ont défilé dans le calme à Bordeaux comme à Paris, tandis que quarante-neuf établissements scolaires restaient bloqués dans l'hexagone. Cette tension s'est particulièrement cristallisée à Chelles, dans la Seine-et-Marne, où un acte de violence a provoqué l'ouverture d'une enquête judiciaire majeure.

Aggression grave contre une élue à Chelles

Une conseillère régionale, Angela Pascoa Dos Santos, a été agressée devant le lycée Gaston-Bachelard à Chelles lorsqu'elle tentait de faciliter la reprise des cours. L'élue a reçu une bouteille d'essence en pleine poitrine, lui causant des blessures au niveau du torse. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, s'est rendu en fin de journée sur les lieux de l'incident pour constater les dégâts et soutenir la victime.

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Angela Pascoa Dos Santos a porté plainte suite à cet attentat. La justice a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire afin d'établir les responsabilités. Cet événement isolé mais violent contraste avec l'ambiance généralement bon enfant observée lors des autres cortèges dans les grandes villes françaises ce même jour.

Réactions politiques et condamnations syndicales

L'Union syndicale lycéenne (USL) a fermement condamné ces violences dans un communiqué officiel. L'organisation estime que ces tensions traduisent l'absence de réponse de l'exécutif face aux demandes des jeunes. Selon l'USL, les conséquences de cette inertie gouvernementale retombent directement sur les personnels de l'Éducation nationale qui se retrouvent pris en étau.

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L'organisation syndicale souligne que la jeunesse française est aujourd'hui très désemparée après deux mois de mobilisation continue sans obtenir de réponses satisfaisantes du gouvernement. Cette lassitude explique en partie la montée des tensions observées dans certains établissements scolaires pendant cette semaine de grèves générales.

Mobilisation massive dans plusieurs métropoles

À Paris, quelques milliers de personnes, estimées entre dix mille par Interfac IDF et quatre mille par les services de renseignement, ont défilé du Panthéon à la Place d'Italie. Le tribunal administratif parisien avait suspendu l'arrêté préfectoral interdisant initialement ce parcours, permettant aux manifestants de circuler librement. Les participants ont scandé des slogans hostiles aux forces de l'ordre tout en maintenant une cohésion notable.

Toulouse a également accueilli trois mille cinq cents manifestants dont de nombreux jeunes dans le centre-ville. À Rennes, un cortège très jeune a déambulé pendant deux heures dans le calme. Keia Galisson, étudiante en L1 Info-Com à Rennes 2, a comparé cette mobilisation aux conditions de vie difficiles qu'elle a connues dans son propre lycée, notamment concernant l'état des sanitaires.

Impact concret sur le système éducatif national

Le ministère de l'Éducation confirme que quarante-neuf lycées, soit un point trois pour cent du total national, étaient bloqués à neuf heures trente. Aucune perturbation majeure n'a été relevée dans les trois quarts des départements français durant cette journée. Par ailleurs, un point six pour cent des enseignants étaient en grève, principalement dans le second degré, selon les données officielles publiées.

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La situation reste plus tendue à Aix-en-Provence où un incendie volontaire a partiellement ravagé le lycée Émile-Zola. Quarante salles de classe sont impactées et le système de sécurité incendie est hors d'usage. Une enquête pour dégradation par moyen dangereux a été ouverte, bien qu'aucun lien direct avec le mouvement social ne soit établi à ce stade par le parquet local.