Manifestations France : Retombée de la mobilisation des Gilets Jaunes et Syndicats

Baisse du nombre de manifestants le 7 novembre avec 250.000 personnes en France. Point sur les interpellations, les chiffres officiels et la grève du 10 novembre.

La mobilisation sociale entre dans sa quatrième semaine de mobilisations consécutives avec un ralentissement notable de l'affluence. Le samedi 7 novembre, les organisations syndicales et lycéennes ont appelé à une nouvelle journée de protestation contre la vie chère, marquant un recul significatif par rapport aux pics des semaines précédentes.

Bilan officiel : 250.000 manifestants recensés nationalement

L'Intersyndicale de la jeunesse, coalition regroupant l'USL, l'Union étudiante, la Fage et l'Unef, a estimé à 250.000 le nombre de participants sur l'ensemble du territoire français. Cette évaluation inclut 75.000 personnes présentes spécifiquement à Paris, bien que la Préfecture de police ait quant à elle dénombré 46.000 manifestants dans la capitale. Cette manifestation co-organisée avec des unions régionales telles que la CGT, FO, la FSU, Solidaires et la CFDT visait à porter la voix de la jeunesse.

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Les chiffres fournis par le cabinet du ministre de l'Intérieur confirment cette tendance à la baisse pour cette sixièmeSaturday de mobilisation. À 14 heures, 7.000 personnes participaient à 68 actions réparties sur le territoire. Ce résultat contraste avec les 15.000 participants relevés le 31 octobre, les 37.000 du 24 octobre et les 67.000 du 17 octobre, date de la mobilisation la plus forte jusqu'alors.

Zéro tolérance et interpellations place de la Concorde

La préfecture de police de Paris a appliqué un dispositif de sécurité strict pour empêcher toute dérive violente ou tentative de rupture avec le cortège syndical autorisé. Malgré l'interdiction officielle du rassemblement, une centaine de personnes affiliées au mouvement des Gilets Jaunes se sont assemblées place de la Concorde, un lieu choisi pour sa proximité avec l'Assemblée nationale et l'Élysée. David Libeskind, avocat de la coordination, justifiait ce choix symbolique comme un acte politique visant les lieux de pouvoir.

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Les forces de l'ordre, principalement les CRS, ont rapidement cerné le groupe et procédé à de multiples vérifications d'identité. Benjamin Ball, membre de la coordination des Gilets Jaunes, et Azelma Sigaux, porte-parole du mouvement, ont été interpelés calmement devant l'Assemblée nationale. Sur l'ensemble de la matinée dans l'agglomération parisienne, 5.813 contrôles préventifs ont été effectués, conduisant à 15 interpellations. À 14 heures, 18 interpellations avaient été réalisées à l'échelle nationale, soit moins qu'il y a une semaine où 27 personnes avaient été gardées à vue.

Mécontentement social et appel à la grève de l'éducation

Au-delà des chiffres, le climat social reste tendu, comme en témoigne le témoignage de Marie, une étudiante parisienne de 20 ans. Elle a exprimé sa détresse face à la hausse des prix et à la stagnation des salaires, déclarant qu'elle ne pouvait plus vivre avec un SMIC de 40 heures. Ce ressentiment alimente les appels à la continuation du mouvement, malgré la réduction de la participation massive observée ces derniers jours.

La mobilisation vise également à exercer une pression politique en amont des discussions sociales attendues. Cette journée se déroule deux jours avant une conférence sociale convoquée lundi matin à Matignon par le Premier ministre, réunissant syndicats et patronat. L'après-midi du même jour, des rencontres sont prévues avec les organisations lycéennes et étudiantes pour écouter leurs revendications spécifiques.

Prochaine étape : Grève massive le mardi 10 novembre

Plutôt que de s'épuiser sur les samedis, la pression devrait se transférer sur le monde du travail scolaire. Une intersyndicale composée de lycéens, d'étudiants et d'enseignants a annoncé un appel à la grève dans l'éducation nationale pour le mardi 10 novembre. Cette nouvelle phase de contestation cherche à maintenir le cap et à rendre visible la colère étudiante dans les établissements scolaires, alors que le gouvernement prépare son calendrier de négociations sociales.