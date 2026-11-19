Des centaines de milliers de jeunes et de syndicalistes protestent en Europe les 20-22 novembre contre la vie chère, le logement et la militarisation de la société.

Une vague de mobilisations majeures traverse l' Europe ces jours-ci, opposant une coalition hétéroclite de jeunes, de syndicats et d'associations aux gouvernements. Ces manifestations prévues les 20, 21 et 22 novembre visent à dénoncer la hausse des prix, la pénurie de logements et ce que leurs organisateurs qualifient de militarisation excessive de la société. L'ampleur de ces mouvements, bien que difficile à chiffrer précisément à l'avance, témoigne d'une colère sociale croissante qui s'étend de la Grèce à l'Allemagne, en passant par la France, l'Italie et la Belgique.

Coordination historique des forces sociales et étudiantes

Les organisations étudiantes d'une vingtaine de pays européens ont lancé vendredi un appel à une grève internationale de la jeunesse. Le mot d'ordre principal, "Battez-vous pour notre avenir, pas pour leurs guerres", résume la demande centrale de ces jeunes manifestants qui refusent les coupes budgétaires dans les services publics au profit des dépenses militaires. Hannes Kramer, étudiant mobilisé en Allemagne contre la possible réintroduction du service militaire, souligne que la militarisation et les réductions des dépenses sociales marchent main dans la main, dénonçant un État-providence démantelé tandis que les armées reçoivent des financements illimités.

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Syndicats et associations sur le front du pouvoir d'achat

À partir de début novembre, des syndicats et associations du droit au logement provenant de la Belgique, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l'Italie et du Portugal ont uni leurs voix pour appeler à la grève les 20, 21 et 22 novembre. Ces entités formulèrent six revendications communes larges, incluant la garantie du droit au logement pour tous, la baisse des prix du logement, de l'alimentation et de l'énergie, l'augmentation des salaires, la taxation des plus riches et l'arrêt des politiques de réarmement. Cette coordination large, bien que nouvelle dans sa forme jeunesse, s'inscrit dans une tradition de mobilisation européenne rappelée par l'historien français Sylvain Boulouque.

Une défiance institutionnelle partagée et exportée

L'historien français Sylvain Boulouque note que si les confédérations syndicales européennes ont déjà organisé de telles actions, la dynamique actuelle, initiée par les jeunes, reste originale. Il observe que les modèles français se sont exportés dans le reste de l'Europe, créant un développement simultané de mouvements de jeunesse à travers le monde. Au-delà des slogans variés, c'est une défiance massive envers les forces de l'ordre et le pouvoir en place qui fait l'unanimité dans presque toutes ces manifestations européennes.

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Impact concret et mobilisations prévues dans les capitales

Les prévisions d'affluence varient selon les villes, mais l'engagement semble massif. En Italie, le principal syndicat CGIL annonce cent manifestations à travers le pays contre la vie chère. En Espagne, des actions de jeunes sont attendues à midi à Madrid et Barcelone, coïncidant avec la commémoration de la mort de Franco. En Allemagne, le collectif GenZ regelt espère rassembler quinze mille personnes à Berlin et organiser des actions dans de nombreuses autres villes. Au Royaume-Uni, Zennor Tyndale-Biscoe, dix-sept ans, manifestera à Truro pour exprimer le besoin de changements systémiques immédiats.

En France, cette mobilisation coïncide avec le huitième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, dont les symboles ont ressurgi cet automne. Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l'association Droit au Logement, alerte sur une société où la misère côtoiera les richesses comme jamais. Les actions ne s'arrêteront pas avec le week-end, car en Belgique, des grèves et manifestations sont prévues lundi contre les mesures d'austérité, en convergence directe avec les luttes étudiantes et syndicales des jours précédents.