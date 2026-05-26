Manifestations et consultations pour la suppression de la piste secondaire et des vols de nuit à l'aéroport de Bordeaux

Un collectif de Pessac a manifesté pour la suppression de la piste secondaire et des vols de nuit à l'aéroport de Bordeaux en mars 2025. La préfecture a lancé une consultation publique sur le projet d'arrêté de restrictions des vols de nuit de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à l'horizon 2027-2029. Les associations de défense des riverains accusent la préfecture d'une consultation biaisée. Le groupe écologiste entend mettre l'accent sur les 68 000 habitants exposés aux nuisances sonores liées au trafic nocturne, soit près de 8 % de la population métropolitaine.

En mars 2025, un collectif de Pessac s'est mobilisé pour la suppression de la piste secondaire et des vols de nuit à l'aéroport de Bordeaux .

La préfecture a lancé une consultation publique sur le projet d'arrêté de restrictions des vols de nuit de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à l'horizon 2027-2029. Les associations de défense des riverains accusent la préfecture d'une consultation biaisée. Le préfet a donné un accord sans avoir sollicité l'avis du conseil de Bordeaux Métropole pour la mise en conformité du PLU.

Le groupe écologiste entend mettre l'accent sur les 68 000 habitants exposés aux nuisances sonores liées au trafic nocturne, soit près de 8 % de la population métropolitaine. Seul un couvre-feu entre 22 heures et 6 heures protégerait efficacement les habitants





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